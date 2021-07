España vs. Suiza se realiza EN VIVO ONLINE GRATIS HOY por los cuartos de final de la Eurocopa 2021 desde el Estadio Krestovski de San Petersburgo. La transmisión va por internet vía América TV y América TV GO a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Tras un inicio complicado en la Eurocopa, la ‘Roja’ ha enderezado el rumbo y se mide al sorprendente verdugo de Francia, por una plaza en las semifinales del torneo continental. Un duelo que ha traído a la memoria de los españoles el partido que jugaron ambas selecciones hace once años en el inicio del Mundial de 2010 en el que los helvéticos ganaron 1-0.

Álvaro Morata contribuyó en la victoria de España 5-3 ante Croacia por los octavos de la Eurocopa 2021. Foto: AFP

Sin embargo, esta vez no hay margen para ninguno de los dos, el que pierda se irá a casa y aunque España se perfila como la favorita, no quiere confiarse.

“Va a ser un rival muy complicado, puede que no tenga grandes nombres, pero es uno de los mejores bloques de la Eurocopa por cómo presionan , cómo atacan... Va a ser muy complicado”, advirtió este jueves el entrenador Luis Enrique.

El equipo español llega al partido animado tras superar este último lunes a Croacia 5-3 con sufrimiento y alcanzar sus primeros cuartos de final desde la Eurocopa de 2012, que acabó ganando. Antes, la goleada 5-0 a Eslovaquia había servido para borrar las dudas dejadas por los dos empates iniciales ante Suecia y Polonia.

Suiza jugará por primera vez unos cuartos de final de la Eurocopa. Foto: EFE

“Somos optimistas. Haremos todo lo que se pueda para pasar. Respetamos mucho a España porque es un gran equipo y ha marcado diez goles en los últimos dos partidos, pero tenemos fe en nuestro proyecto y queremos continuar”, dijo este jueves el estratega suizo, Vladimir Petkovic.

Frente a los españoles, Suiza tendrá la sensible baja de su capitán Granit Xhaka, sancionado por acumulación de tarjetas.

Con información de AFP

España vs. Suiza: ficha del partido

España vs. Suiza Eurocopa 2021 ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 2 de julio ¿Dónde? Estadio Krestovski de San Petersburgo ¿A qué hora? 11.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? América TV y América TV GO

España vs. Suiza: ¿a qué hora ver el partido de la Eurocopa 2021?

Perú: 11.00 a. m.

Argentina: 1.00 p. m.

México: 11.00 a. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Chile: 12.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

España vs. Suiza: ¿en qué canales ver el partido de la Eurocopa 2021?

España vs. Suiza EN VIVO: posibles alineaciones del partido

España : Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alba; Busquets, Koke, Pedri; Ferran Torres, Sarabia y Morata. Entrenador : Luis Enrique Martínez.

: Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alba; Busquets, Koke, Pedri; Ferran Torres, Sarabia y Morata. : Luis Enrique Martínez. Suiza : Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri; Embolo y Seferovic. Entrenador: Vladimir Petkvovic.

¿Cómo ver España vs. Suiza ONLINE vía América TV?

Si quieres ver el España vs. Suiza por internet, puedes sintonizar la señal de América TV vía América TV GO, servicio exclusivo que te ofrece la programación en vivo de este canal, así como varios otros contenidos de video bajo demanda. Puedes descargarlo en Google Play o App Store para verlo en dispositivos móviles con sistema operativo Android y iOS.

España vs. Suiza: ¿dónde se juega el partido de la Eurocopa 2021? | Mapa

El lugar donde se disputará el España vs. Suiza por los cuartos de final de Eurocopa 2021 es el Estadio Krestovski, ubicado en la ciudad San Petersburgo, Rusia.

España vs. Suiza: ¿dónde ver el partido de la Eurocopa 2021?

Si quieres VER la transmisión del encuentro España vs. Suiza EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

