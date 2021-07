Tokio 2020: Mary Luz, ella no marcha sola

Mary Luz Andía logró en el 2019 la marca necesaria para acudir a Tokio 2020, cuando aún participaba en categorías juveniles. Pero estos logros precoces no son nuevos para una atleta que a los 13 años decidió abandonar su hogar para perseguir sus sueños a ritmo de marcha.

¿Cómo va tu preparación para Tokio 2020?

Me siento preparada a un 90 o 95%, estuvimos haciendo mucha velocidad en Polonia. Ya estoy de vuelta en Arequipa, regresamos a la altura ya teniendo una mejor frecuencia de paso, esa fue la planificación. Estamos tratando de ir a Iquitos para tratar de imitar la temperatura que vamos a encontrar en Tokio.

¿Entrenar en la altura es una ventaja?

Sí claro, creo que para todas las pruebas largas es muy conveniente entrenar en altura, para ganar velocidad debes bajar al nivel del mar, pero para tener más carga en los pulmones la altura es ideal.

Volviste a las competencias en marzo. ¿Cómo te sentiste?

Muy bien, estábamos en cuarentena en Perú, entonces el IPD y la Federación nos apoyaron para entrenar en Europa. No estaba planeado competir en Eslovaquia, pero lo hicimos y nos fue muy bien, nos quedamos a 45 segundos de volver a hacer la marca que me clasificó a Tokio. Me dejó una buena sensación, hacía más de un año que no sentíamos esa adrenalina. Después de eso tuvimos otra competencia en República Checa donde quedé segunda.

¿Conoces algo de la ruta que harás en Tokio 2020?

Sí más o menos, aunque a veces la ruta es engañosa, parece que todo está bien bonito, pero a la hora de competir ahí ves la realidad, ya veremos.

¿Cómo empiezas en la marcha?

Soy de la provincia de Espinar, departamento de Cusco. En mi colegio, cuando entré a primero de secundaria, un profesor de Educación Física me presenta la marcha atlética. Él ve que tengo aptitudes y me comenta que existe el IPD, donde podía mejorar, y comienzo a competir en los Juegos Escolares, fui a Brasil, a Chile, ahí comienzo a sentir que había un futuro en esto, por eso decido ir a Arequipa.

¿Cómo nace esto de irte a vivir sola a Arequipa?

Mi profesor me dijo que tenía un futuro muy grande, entonces yo le comento a mi madre que quiero ir a Arequipa, que ya había contactado al que es mi entrenador actual, Alfredo Quispe, y que allá me podía desarrollar mejor. Mi mamá sí quería, el que no estaba de acuerdo era mi padre. Tenía 13 años y él decía que era un peligro. Esto generó algunos problemas entre mis padres, pero al final se convenció.

¿Qué tan importante es tu madre en tu carrera?

Mi mamá siempre me apoyó, me compraba zapatillas, ropa deportiva, todo lo que necesitaba. Ella decía que yo tenía que aprender a ser fuerte y me ayudó a irme a Arequipa porque decía que debía buscar mis sueños.

¿Qué fue lo más difícil de vivir sola tan pequeña?

Me chocó bastante, lloraba todas las noches, solo quería irme a mi casa. Pero me di cuenta de todo lo que venía sacrificando y puse en claro mis metas. Fue duro.

¿Tienes alguna meta concreta para Tokio 2020?

La meta es estar entre los 15 primeros del mundo. El objetivo a largo plazo es París 2024, donde buscaremos medalla.

