Lionel Messi podría ir “a la cárcel” si renueva con el Barcelona según asesor fiscal

La renovación de Lionel Messi con el FC Barcelona puede causarle algunos problemas al futbolista. Si bien el presidente culé, Joan Laporta, señaló que todo está encaminado para que el argentino continúe en el club azulgrana, lo cierto es que deberá firmar un contrato nuevo.

El programa español El Chiringuito indagó más sobre este tema en particular y se puso en contacto con el asesor fiscal Ramón Álvarez de Mon, quien explicó el panorama que viven tanto el jugador como el club catalán.

“El Barça podría acordar con Messi jugar dos años y pagarle en cinco. Pero otra cosa es la opinión que puedan tener LaLiga y Hacienda al respecto. ¿Por qué LaLiga? Esto se hace para dividir la masa salarial entre cinco años, no entre dos. ¿Por qué Hacienda? Si Messi se va al tercer año a jugar a Miami, estará cobrando por lo que generó como jugador del Barça, pero será no residente, por lo que no tributará en España”, empezó declarando.

De Mon continuó y aseveró que Messi y el FC Barcelona ya han tenido algunos problemas legales en el pasado, lo que complicaría la nueva contratación. Incluso señaló que el argentino podría ir a la cárcel.

“ Messi y el Barcelona tienen antecedentes penales. Si vuelven a cometer un delito fiscal, Messi va a la cárcel y el Barcelona tendría graves consecuencias legales . Si Messi no ha renovado hoy, veo casi imposible que pueda firmar por el Barça. Desde el 1 de julio se considera como nuevo fichaje, por lo que el Barça debería generar 400 millones de euros en plusvalías y en ahorros de salarios”, culminó.

