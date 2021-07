Lionel Messi en el Camp Nou: su imagen permanece en el estadio del Barcelona

Primer día de Lionel Messi sin ser jugador del FC Barcelona. Pese a que el astro argentino ya no tiene ningún vínculo laboral con la institución culé, parece que en el Camp Nou las cosas siguen iguales. Incluso la imagen del rosarino sigue presente en la fachada del estadio.

Como se pueden ver en las imágenes captadas por el diario catalán Mundo Deportivo, Lionel Messi aparece junto a los carteles publicitarios de los grandes patrocinadores del club azulgrana . Además, las camisetas que cuelgan en la tienda del Camp Nou siguen llevando el nombre y dorsal del argentino.

La tienda oficial de la institución culé está en plena campaña de lanzamiento de su nueva indumentaria, en las cuales aparecen los nombres de De Jong, Ansu Fati y Lionel Messi, por ejemplo.

En un principio se rumoreó que, al no tener contrato vigente con el FC Barcelona, el club azulgrana no podría vender sus camisetas con la dorsal del argentino, pero esto no será así. Medios internacionales señalaron que existe una cláusula que permite a la institución blaugrana vender la camiseta de Messi por los próximos tres meses.

Joan Laporta habla sobre Messi

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se refirió al porqué no se dio la renovación de Lionel Messi antes que culmine su contrato este miércoles 30 de junio.

“Hay muchas versiones y se están contemplando todas ellas para ver cuál es la mejor para las dos partes. Nosotros queremos que se quede y él está ilusionado por quedarse. Me gustaría anunciar que Messi se queda, pero todavía no puedo decirlo porque estamos en el proceso de buscar la mejor solución. Ni crispación ni nada, es tema fair play básicamente”, señaló.

