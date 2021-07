Suiza se convirtió en una de las mayores sorpresas de la Eurocopa 2020 luego de eliminar en octavos de final a la actual campeona del mundo Francia en un intenso partido que se prolongó hasta la tanda de penales. Cientos de miles de hinchas franceses quedaron inconformes con la derrota de su selección y así lo expresaron por medio de un curioso pedido a la UEFA realizado a través de la página Les Lignes Bougent.

La solicitud, creada por un usuario de nombre Pierre, fue presentada en este portal con la intención de obtener apoyo para que se repita el encuentro. El fundamento del autor es que el portero suizo Yann Sommer estuvo adelantado cuando le atajó el penal decisivo a Kylian Mbappé.

“Durante la sesión de penales del partido Francia vs. Suiza, el portero Sommer no estuvo en su línea durante el tiro de Mbappé. Solicitamos la cancelación de la clasificación de Suiza y por lo tanto para volver a jugar el partido. El deporte debe ser jugado según las reglas y esta noche no se respetaron”, se lee en la descripción de la propuesta.

La cantidad de firmas que apoyan el pedido sube cada minuto. Foto: captura de pantalla

Sorprendentemente, las firmas de apoyo al pedido superan las 250.000 incluso tres días después de jugado el cotejo, y aumentan cada minuto. Más de 150.000 comentarios también demuestran su apoyo a la iniciativa al señalar que Sommer se adelantó en la jugada en cuestión.

Más allá de la curiosa noticia, la supuesta falta del arquero helvético sí fue revisada en su momento por el VAR, que no encontró infracción alguna para alegría de los fanáticos suizos. Ajeno a estas polémicas, el equipo dirigido por Vladimir Petković se prepara para enfrentar este viernes a España en San Pertersburgo, llave que abre los cuartos de final de la Eurocopa.

Así fue el penal fallado por Mbappé

