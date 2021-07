Copa América 2021: once ideal de la fase de grupos no tiene a jugadores de Perú

Levantaron polémica. A puertas de que empiecen los cuartos de final, la cuenta oficial de la Copa América publicó el once ideal de la fase de grupos. Como era de esperarse, el equipo no fue del agrado de los hinchas sudamericanos, mucho menos de los peruanos, pues no eligieron a ningún seleccionado del combinado nacional .

Pese a que los dirigidos por Ricardo Gareca se quedaron con el segundo lugar del Grupo B, y superaron a grandes selecciones como Colombia y Ecuador, ninguno de ellos se ganó el puesto para estar en el once ideal de la fase de grupos.

Fueron los hinchas quienes eligieron a cada miembro de este destacado equipo. “Este es el 11 ideal de la primera fase de la Conmebol Copa América, que votaron nuestros seguidores en Instagram Stories. ¿Qué tal este equipo de ensueño?”, se puede leer en el Twitter oficial de la competición.

A continuación te mostramos el once ideal: Wuilker Faríñez (Venezuela); Santiago Arzamendia (Paraguay), Marquinhos (Paraguay), Gustavo Gómez (Paraguay), Nahitan Nández (Uruguay); ‘Papu’ Gómez (Argentina), Edwin Cardona (Colombia), Casemiro (Brasil), Miguel Almirón (Paraguay); Lionel Messi (Argentina) y Neymar (Brasil).

El once ideal de la fase de grupos. Foto: Twitter/Copa América

Cuartos de final

Este viernes 2 de julio empezarán los cuartos de final de la Copa América 2021. El primer duelo será entre Perú vs. Paraguay (4.00 p. m.) en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira ; luego, Brasil vs. Chile (7.00 p. m.) harán lo propio en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

Los partidos restantes se jugarán el sábado 3 de julio: Uruguay vs. Colombia (5.00 p. m.) en el Estadio Nacional de Brasilia; y por último, Argentina vs. Ecuador (8.00 p. m.) en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

