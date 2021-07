Los ocho mejores de la Copa América 2021 se enfrentarán a partir de este viernes 2 de julio en llaves de eliminación directa en partidos correspondientes a los cuartos de final. El cotejo inicial de esta fase será el Perú vs. Paraguay, encuentro de pronóstico reservado entre dos selecciones que vuelven a medirse en la competencia desde el 2015.

En Vivo: Copa América últimas noticias 14:27 Gareca prepara cambios en el once titular de Perú En el último entrenamiento de la selección peruana antes del partido ante Paraguay, el técnico Ricardo Gareca probó a Anderson Santamaría en lugar de Alexander Callens para la zaga central. Entre estos dos y Luis Abram estaría el acompañante de Christian Ramos, quien vuelve tras suspensión en reemplazo de Miguel Araujo. 14:01 Chile vs. Brasil: Thiago Silva y Arturo Vidal 'calientan' el partido Los jugadores de ambos bandos declararon en la previa del partido que sostedrán sus selecciones. El defensor brasileño aseguró que "quiere enfrentar" a Alexis Sánchez, quien se perdió la fase de grupos por lesión. Vidal, por su parte, buscó motivación en sus redes sociales con una publicación en la que aseguró estar "preparado para conquistar Brasil". Preparado para conquistar brasil 🇧🇷

🇨🇱💪🏽👑🔥⚽️🇨🇱💪🏽 pic.twitter.com/GNeRjsUglV — Arturo Vidal (@kingarturo23) July 1, 2021 13:54 Prensa paraguaya descarta a Miguel Almirón El mediocampista Miguel Almirón no formó parte del último entrenamiento de la selección paraguaya y su presencia para el partido contra Perú quedó prácticamente descartada. La prensa guaraní señala que Óscar Romero podría ingresar en reemplazo del volante de Newcastle United.

Ese mismo día también se enfrentarán el anfitrión Brasil contra Chile, los dos últimos ganadores de la Copa. La escuadra dirigida por Tite es favorita para quedarse con el título tanto por su condición de local como por ser la vigente campeona. Martín Lasarte, entrenador de la Roja, aseguró que sus dirigidos tendrán que hacer “el mejor partido” de todos para imponerse al poderoso combinado brasileño.

El sábado, la acción continuará con el Uruguay vs. Colombia, otra llave en la que ninguno de los dos contendientes asoma con ventaja clara. Si bien los charrúas cerraron de mejor forma su paso por la fase de grupos luego de un inicio lleno de dudas, al contrario que los cafeteros, el poderío individual de las figuras de cada equipo es un factor que podría terminar por inclinar la balanza para uno u otro bando.

De todos los clasificados a cuartos de final, solo Ecuador nunca ha ganado la Copa América. Foto: EFE

Finalmente, Argentina y Ecuador definirán al último clasificado para las semifinales con un curioso cruce entre una selección que no perdió y otra que no ganó en la primera ronda. Con la presencia de su máxima estrella Lionel Messi, la Albiceleste parece perfilarse, por historia y plantel, como candidata a quedarse con el triunfo. No obstante, el gran empate que la Tri logró arrancarle a Brasil en la jornada final podría ser el envión anímico que necesita el conjunto de Gustavo Alfaro para dar el golpe.

Copa América 2021: ¿cómo se juegan los cuartos de final?

Al contrario de lo que solía realizarse en ediciones anteriores, en esta Copa América 2021 no habrá tiempo extra en la etapa de cuartos de final si el partido finaliza con marcador igualado. En caso de empate al término de los 90 minutos, se procederá directamente a una tanda de penales para decidir el vencedor.

