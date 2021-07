El partido Italia vs. Bélgica se llevará a cabo este viernes 2 de julio en el Allianz Arena de Múnich, por los cuartos de final de la Eurocopa 2021. Este será el segundo encuentro de esta fase del torneo, ya que España y Suiza inaugurarán las llaves. Mira a continuación las alineaciones de cada selección.

Tanto la Azzurri como Diablos Rojos son favoritos para llevarse el título de la Euro; sin embargo, este último equipo llega con dos bajas más que importantes a este duelo. En cambio, la Nazionale no tiene a ningún lesionado y su técnico Roberto Mancini podrá contar con todos sus dirigidos.

Italia terminó primero de su grupo en la Eurocopa. Foto: Twitter Azzurri

Los italianos sufrieron más de la cuenta ante Austria, que los llevó hasta el tiempo suplementario, etapa en la que llegaron los tres goles del enfrentamiento. Al final, los de Mancini ganaron 2-1 con goles de Matteo Pessina y Federico Chiesa. Justamente, este último fue una de las figuras de dicho juego y todo parece indicar que será titular en los cuartos.

Con respecto a la saga defensiva, Giorgio Chiellini regresará al once inicial tras no jugar ante los austriacos y volverá a hacer pareja con Leonardo Bonucci. El medio campo no cambiará, ya que estarán nuevamente Barella, Jorginho y Verratti. Arriba, Chiesa irá por la derecha, Insigne por la izquierda e Immobile como centro delantero.

Bélgica también quedó primera de su grupo en la Eurocopa 2021. Foto: EFE

Con respecto a los belgas, los pupilos de Roberto Martínez derrotaron 1-0 a Portugal con un solitario gol de Thorgan Hazard. Su hermano Eden Hazard y Kevin De Bruyne salieron lesionados del choque pasado y no entrenaron junto con sus compañeros este jueves. El entrenador español dijo en conferencia de prensa que los esperarán hasta última hora.

Yannick Carrasco reemplazará al ’10′ del Real Madrid; Dries Mertens, a la estrella del Manchester City. Alderweireld, Vermaelen y Vertonghen seguirán haciendo la línea de tres en el fondo; Witsel y Tielemans estarán en el medio campo defensivo; Meunier y T. Hazard serán los carrileros por las bandas. El ataque será conformado por Mertens, Carrasco y Lukaku.

Italia vs Bélgica EN VIVO: posibles alineaciones

Bélgica : Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; Mertens, Carrasco y Lukaku.

: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; Mertens, Carrasco y Lukaku. Italia : Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne e Immobile.

