Wilder Cartagena anunció su salida de Godoy Cruz

Wilder Cartagena será otro futbolista peruano que deberá buscar nuevo club para el segundo semestre del 2021, ya que este miércoles 30 de junio finalizó su contrato con Godoy Cruz y anunció su salida.

El volante de 26 años utilizó sus redes sociales para despedirse del club argentino y agradecer por el tiempo que jugó en el Tomba.

“Fueron casi 18 meses muy lindos en esta maravillosa ciudad y en este hermoso club. Estoy muy agradecido con todos mis compañeros, utileros, fisios, cuerpos técnicos, todos los trabajadores del club por todo el cariño y respeto que me dieron a mí y a mi familia”, escribió Wilder Cartagena en el inicio de su publicación de Instagram.

El mediocampista formado en Alianza Lima también tuvo palabras de agradecimiento a la hinchada de Godoy Cruz, resaltó algunos malos momentos que vivió y dejó en claro que dejó todo en la cancha.

“Gracias también a toda la hinchada por el apoyo y por el cariño que me brindaron desde el primer día que llegue al club. Me llevo muchos recuerdos lindos de esta etapa que me toco pasar aquí, con algunos momentos complicados, pero con la tranquilidad que siempre di todo por el club”, sostuvo el jugador de 26 años.

Actualmente, Wilder Cartagena está jugando la Copa América 2021 con la selección peruana, la cual está clasificada a los cuartos de final y se enfrentará a Paraguay este viernes 2 de julio.

