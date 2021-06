Alianza Lima ya no contará en sus filas con el delantero Gonzalo Sánchez, quien fue jugador titular en varios partidos de la temporada 2020.

El futbolista finalizó contrato con el club de La Victoria luego de recuperarse de una lesión que sufrió en la pasada campaña. En diálogo en Fútbol como cancha, se refirió a su vínculo y a lo sucedido en la anterior campaña.

“Fue muy doloroso lo que pasó el año pasado. Definitivamente mi contrato acababa el 30 de diciembre, se llegó a una extensión por mi recuperación. Las decisiones del club han sido no extender mi contrato más”, mencionó para el programa radial el último martes 29 de junio.

Gonzalo Sánchez también reveló que hubo una posibilidad de extender su estadía en Alianza Lima, pero no se llegó a concretar. Asimismo, expresó que le hubiera gustado salir de la institución de otra manera.

“El año pasado hubo un acercamiento, al parecer iba todo bien. La decisión es aceptada por mi parte, pero todo bien. He venido meditándolo con mi familia, yo me voy muy feliz, por más que no haya sido la manera en que quería irme”, comentó el jugador de 21 años.

Alianza Lima busca refuerzos para la segunda parte de año

En Alianza Lima continúan trabajando para lo que será la Fase 2 de la temporada 2021, y el último martes 29 de junio se dio a conocer que Aldair Rodríguez y Diego Buonanotte podrían llegar a La Victoria.

Según diario Líbero, las negociaciones se encuentran avanzadas y los dos jugadores llegarían para reforzar a la plantilla que dirige Carlos Bustos.

