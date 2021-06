Suecia vs. Ucrania EN VIVO se enfrentan a partir de las 2.00 p. m. (horario peruano) por los octavos de final de la Eurocopa 2020. La transmisión de este partido, que se disputará en el Hampden Park, estará a cargo de América TV y DirecTV Sports. En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros compromisos del torneo, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto, la narración de las mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

En Vivo: Suecia vs Ucrania

Suecia vs. Ucrania: alineaciones confirmadas

Suecia: Olsen, Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinssonm Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Kulusevski, Isak.

Ucrania: Bushchan, Matviyenko, Kryvtsov, Zabarnyi, Karavaev, Zinchenko, Stepanenko, Sydorchuk, Shaparenko, Yaremchuk, Yarmolenko.

Suecia vs. Ucrania por DirecTV Sports

Narración: Ariel Helueni

Comentarios: Pedro Bozo

Suecia vs Ucrania por DirecTV Sports. Foto: Puntaje Ideal/Twitter

Suecia vs. Ucrania: ficha del partido

Partido Suecia vs. Ucrania ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 29 de junio ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Hampden Park ¿En qué canal? América TV, DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Suecia vs. Ucrania?

Perú: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Glasgow (Escocia), será testigo del último choque por los octavos de final de la Eurocopa entre los dos ‘submarinos amarillos’: la sorprendente Suecia contra una Ucrania repescada como tercera de grupo. El ganador de ese duelo se enfrentará en cuartos con el vencedor del Inglaterra vs. Alemania.

Los ucranianos, que pasaron a octavos con el discreto bagaje de un único triunfo ante la modesta Macedonia del Norte (2-1), podrán reivindicarse.

Parte de sus opciones pasarán por el partido que realice su estrella Andriy Yarmolenko (autor de dos de los cuatro goles del equipo) ante una Suecia que palió la ausencia de su delantero Zlatan Ibrahimovic con un bloque donde prima el juego colectivo por encima de las individualidades.

Aunque los suecos cuentan con Emil Forsberg, 3 goles en el torneo, quien tratará de reducir la diferencia con Cristiano Ronaldo, 5 goles pero ya eliminado, y con el checo Patrik Schick, 4 goles y aún en liza.

Con información de AFP

¿En qué canal ver Suecia vs. Ucrania?

Argentina: TNT Sports, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Play Deportes, TNT Sports Go, DIRECTV Sports Chile, Estadio TNT Sports

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Play Deportes, América TVGO, DIRECTV Sports Peru, América Televisión

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, SiriusXM FC, TUDN Radio

España: TeleCinco Espana, Mitele Plus.

¿Cómo ver Suecia vs. Ucrania ONLINE?

Para que no te pierdas el partido Suecia vs. Ucrania por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV, donde podrás acceder a la programación de DirecTV Sports. También cuentas con la opción de ver el encuentro vía América TV GO o mediante el aplicativo América Deportes App. En caso no cuentes con ninguna de estas opciones, en La República Deportes podrás seguir la cobertura ONLINE, con las mejores jugadas y videos de los goles.

¿Dónde juegan Suecia vs. Ucrania?

El escenario de este compromiso será el Hampden Park, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Glasgow, capital de Escocia.

Suecia vs. Ucrania: historial

Ucrania 2-1 Suecia | 11.06.12

Ucrania 0-1 Suecia | 10.08.11

Suecia 1-1 Ucrania | 09.02.11

Suecia 0-1 Ucrania | 01.06.08.

