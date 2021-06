Eurocopa 2021: comentaristas de la BBC enloquecieron tras el triunfo de Inglaterra

Inglaterra no le ganaba a Alemania en una eliminación directa desde hace 55 años , cuando se impusieron en la final del Mundial de Inglaterra 1966, que también se disputó en Wembley. Desde entonces, los Three Lions no pudieron con Mannschaft en ninguna competición, hasta ahora. Este martes 29 de junio, el elenco inglés se impuso por 2-0 a los dirigidos por Joachim Löw y clasificaron a los cuartos de final de la Eurocopa 2021.

El triunfo no solo fue celebrado por los hinchas que se dieron cita en el mítico estadio Wembley, sino también por los comentaristas y narradores de la BBC, entre ellos, los exjugadores de la selección inglesa Gary Lineker y Rio Ferdinand , quienes enloquecieron tras el pitazo final.

Como se pueden ver en las imágenes captadas desde la cabina de transmisión, los encargados de relatar el encuentro entre Inglaterra vs. Alemania por la Eurocopa se emocionaron a más no poder, mientras que Ferdinand gritaba emocionado a través del micrófono. Los comentaristas de la BBC se sumaron a los festejos de los miles de hinchas que estaban en Wembley.

Inglaterra eliminó a Alemania

Inglaterra continúa con su paso impecable por la Eurocopa 2021. Luego de clasificar invicto a los octavos de final, el conjunto dirigido por Gareth Southgate despachó en esta instancia a una Alemania que llegó de forma angustiosa luego de la última jornada de su grupo. El marcador fue 2-0 en Wembley gracias a los dos tantos convertidos en los últimos 15 minutos del encuentro.

