El dardo de Ruggeri a Advíncula por tomar vacaciones previo a su llegada a Boca Juniors

A falta de una confirmación oficial, todo parece estar encaminado para que Luis Advíncula se convierta en nuevo jugador de Boca Juniors, un fichaje que en tienda xeneize se concrete lo más rápido posible. En tanto, el lateral peruano se encuentra de vacaciones, algo que no ha caído bien en un referente del fútbol argentino como Oscar Ruggeri.

Ruggeri, quien fue campeón del mundo con Argentina en 1986, criticó que Advíncula haya decidido tomar vacaciones cuando su selección se encuentra jugando la Copa América y cuando Boca Juniors (su probable nuevo club) está a dos semanas de jugar ante Atlético Mineiro por octavos de final de la Copa Libertadores.

“Yo no entiendo, algunas cosas me cuesta entender, de Advíncula que no termina con el Rayo (Vallecano). ¿Cuándo terminó con el Rayo? ¿Hace una semana? Yo llamaría al de la selección y le diría: ‘Termino el partido con el Rayo y me voy para allá' (a la Copa América)”, indicó Ruggeri en el programa 90 Minutos de ESPN.

“Con Perú o con todo lo que venga (Boca Juniors), me vengo en un barco y ahí tengo todo el tiempo (para vacacionar). Me extraña porque es jugador de selección, me extraña el pensamiento”, agregó el también exjugador de Boca Juniors.

Cabe recordar que Luis Advíncula no formó parte del plantel de la selección peruana que viajó a Brasil para competir en la Copa América. El futbolista recibió permiso para jugar los partidos de ascenso de su club, Rayo Vallecano, ante Girona, encuentros que tuvieron saldo positivo, ya que consiguieron ascender a la primera división del fútbol español. Pese a ello, el ‘Rayo’ estaría muy cerca de fichar por Boca Juniors.

