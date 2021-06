Alemania vs. Inglaterra EN VIVO se enfrentan HOY por los octavos de final de la Eurocopa 2020 desde el Estadio Wembley (Londres). La transmisión del partido de hoy, que se jugará a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana) estará a cargo de DirecTV Sports, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el relato minuto a minuto de las mejores jugadas, el marcador actualizado y la recopilación en video de los goles.

Jugando en casa, delante de más de 40.000 espectadores —se esperan menos de 2.000 alemanes por las dificultades de desplazamiento por la COVID-19—, los ‘Three Lions’ cuentan con mayor presión. Sin embargo, para los dos la eliminación supondría un gran fracaso .

Inglaterra derrotó 1-0 a República Checa en la Eurocopa 2021. Foto: Twitter England

Aunque los números son buenos —siete puntos en tres encuentros y cero goles encajados—, el balance de la fase de grupos de Inglaterra no es del todo positivo, con solo dos goles anotados por un ataque que se esperaba que fuera de los más peligrosos del torneo.

Pero entre un Harry Kane desaparecido y una línea ofensiva todavía a medio gas, con pocos minutos para Jack Grealish, Jadon Sancho o Marcus Rashford, la impaciencia aumenta en el público local.

Ambas selecciones cuentan con ‘agentes dobles’: Sancho y Jude Bellingham juegan en la Bundesliga, mientras que Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Timo Werner y Antonio Rüdiger participan en la Premier League. Jamal Musiala y Leroy Sané también disponen de un conocimiento íntimo del fútbol inglés.

Alemania obtuvo el pase a octavos tras empatar con Hungría en Munich. Foto: EFE

Después de 15 años en el puesto, cada partido puede ser el último para Joachim Löw y una eliminación en octavos de final sería una salida poco honrosa, después de la humillación del Mundial de Rusia 2018, donde la ‘Mannschaft’ quedó apeada en la fase de grupos.

Con información de AFP.

Alemania vs. Inglaterra: ficha del partido

Alemania vs. Inglaterra Eurocopa 2021 ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 29 de junio ¿Dónde? Estadio Wembley de Londres ¿A qué hora? 11.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO

Alemania vs. Inglaterra: ¿a qué hora ver el partido de la Eurocopa?

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 11.00 a. m. (ET) / 8.00 a. m. (PT)

México: 11.00 a. m.

Costa Rica: 10.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Italia: 6.00 p. m.

Francia: 6.00 p. m.

Alemania: 6.00 p. m.

Alemania vs. Inglaterra: ¿en qué canales ver el partido de la Eurocopa?

Alemania vs. Inglaterra en Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Alemania vs. Inglaterra en Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Alemania vs. Inglaterra en Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Alemania vs. Inglaterra en Brasil: SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

Alemania vs. Inglaterra en Chile:: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go

Alemania vs. Inglaterra en Costa Rica: Sky HD

Alemania vs. Inglaterra en Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Alemania vs. Inglaterra en Francia: Molotov, TF1 Live, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports MAX 4, TF1

Alemania vs. Inglaterra en Alemania: sportschau.de, SRF zwei, Das Erste, MagentaTV

Alemania vs. Inglaterra en Italia: Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport Football, NOW TV

Alemania vs. Inglaterra en México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Alemania vs. Inglaterra en España: Cuatro, Mitele Plus

Alemania vs. Inglaterra en Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Sport Web, TalkSport Radio UK, BBC One

Alemania vs. Inglaterra en Estados Unidos: TUDN Radio, TUDN App, SiriusXM FC, Univision, ESPN, TUDN USA, TUDN.com, Univision NOW

Alemania vs. Inglaterra en Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Alemania vs. Inglaterra en Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

Alemania vs. Inglaterra: ¿qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el periodo promocional, se pagará la tarifa regular de S/ 162 soles (incluye DIRECTV Garantía S/ 13).

Alemania vs. Inglaterra EN VIVO: posibles alineaciones del partido

Alemania : Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; y Gnabry.

: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; y Gnabry. Inglaterra : Pickford; Shaw, Stones, Maguire, Walker; Rice, Phillips, Grealish; Sterling, Kane y Foden.

Alemania vs. Inglaterra: ¿dónde se juega el partido de la Eurocopa? | Mapa

El lugar donde se disputará el Alemania vs. Inglaterra por los octavos de final de la Eurocopa es el Estadio Wembley, ubicado en la ciudad de Londres, capital de Inglaterra, Reino Unido.

Alemania vs. Inglaterra: ¿dónde ver el partido de la Eurocopa?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Alemania vs. Inglaterra EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Alemania vs. Inglaterra: historial reciente

Inglaterra 0-0 Alemania | 10.11.17

Alemania 1-0 Inglaterra | 22.03.17

Alemania 2-3 Inglaterra | 26.03.16

Inglaterra 0-1 Alemania | 19.11.13

Alemania 4-1 Inglaterra | 27.06.10.

