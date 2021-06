Uruguay vs. Paraguay se juega EN VIVO ONLINE GRATIS HOY por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa América 2021, desde el Estadio Olímpico Nilton Santos. La transmisión va por internet vía DirecTV Sports y DirecTV GO a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto estarán en La República Deportes.

Con sus ojos puestos en los cuartos de final, charrúas y guaraníes se medirán en la última jornada del Grupo A. Río de Janeiro (Brasil) será testigo de un encuentro en el que ambos equipos lucharán por escalar posiciones en una tabla que es liderada por Argentina con siete unidades.

Edinson Cavani es el segundo máximo goleador histórico de Uruguay con 52 goles. Foto: EFE

Segundo con seis puntos, Paraguay sabe que sumando mantendrá esa ubicación y hasta podría trepar a la cima. Uruguay, por su parte, tiene claro que debe evitar la derrota para no cruzarse con Brasil en el primer juego de la ronda de eliminación. Con tres partidos disputados, la Celeste es cuarta con cuatro enteros, uno menos que Chile, que tendrá libre la última jornada.

Luego de conseguir frente a Bolivia su primera victoria, es probable que el técnico Óscar Washington Tabárez repita el sistema que utilizó con cuatro defensores , cuatro centrocampistas y dos atacantes. Sin embargo, aún hay algunas dudas sobre quiénes serán los futbolistas que el entrenador pondrá desde el comienzo.

Paraguay derrotó a Chile en la fecha 4 del grupo A de la Copa América 2021. Foto: EFE

Del otro lado, el seleccionador argentino Eduardo Berizzo probablemente apostará por un once similar al que utilizó en la victoria por 0-2 frente a la Roja. En este, Miguel Almirón repetiría como titular en una delantera en la que podría estar acompañado por Carlos González o por Gabriel Ávalos.

Con información de EFE.

Uruguay vs. Paraguay: ficha del partido

Uruguay vs. Paraguay Copa América 2021 ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 28 de junio ¿Dónde? Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO

Uruguay vs. Paraguay: ¿a qué hora ver el partido de la Copa América 2021?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (Al día siguiente).

Uruguay vs. Paraguay: ¿en qué canales ver el partido de la Copa América 2021?

Uruguay vs. Paraguay en Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Uruguay vs. Paraguay en Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes, TeleDoce Uruguay

Uruguay vs. Paraguay en Paraguay: SNT Paraguay, Canal 9 Paraguay, Telefuturo

Uruguay vs. Paraguay en Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes

Uruguay vs. Paraguay en Bolivia: Tigo Sports 2 Bolivia

Uruguay vs. Paraguay en Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports Web, Fox Sports App, NOW NET e Claro

Uruguay vs. Paraguay en Chile: DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports Go

Uruguay vs. Paraguay en Costa Rica: Tigo Sports Costa Rica, XPERTV, Repretel Canal 11, Sky HD, Repretel En Vivo, Teletica Radio, TD Mas, Teletica En Vivo

Uruguay vs. Paraguay en Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Uruguay vs. Paraguay en México: Blue To Go Video Everywhere, Fanatiz Mexico, Sky HD

Uruguay vs. Paraguay en Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Sport Web

Uruguay vs. Paraguay en Estados Unidos: FOX Sports App, Univision NOW, Foxsports.com, Galavision, Fox Sports 2

Uruguay vs. Paraguay en Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Cómo ver Uruguay vs. Paraguay EN VIVO por DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google.

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go.

Seleccione la opción descargar e instálala.

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido on demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/ 162 soles (incluye DIRECTV Garantía de S/ 13).

Uruguay vs. Paraguay EN VIVO: posibles alineaciones del partido de la Copa América 2021

Uruguay : Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, DIego Godín, Matías Viña; Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Matías Vecino, Giorgian de Arrascaeta; Luis Suárez y Edinson Cavani. Entrenador : Óscar Washington Tabárez.

: Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, DIego Godín, Matías Viña; Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Matías Vecino, Giorgian de Arrascaeta; Luis Suárez y Edinson Cavani. : Óscar Washington Tabárez. Paraguay : Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Héctor David Martínez; Alejandro Romero Gamarra, Mathías Villasanti, Ángel Cardozo Lucena; Santiago Arzamendia; Miguel Almirón y Gabriel Ávalos. Entrenador: Eduardo Berizzo.

Uruguay vs. Paraguay: ¿dónde se juega el partido de la Copa América 2021? | Mapa

El lugar donde se disputará el Uruguay vs. Paraguay por la quinta fecha del Grupo A de la Copa América 2021 es el Estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en la ciudad y estado de Río de Janeiro, Brasil.

Uruguay vs. Paraguay: ¿dónde ver el partido de la Copa América 2021?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Uruguay vs. Paraguay EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

