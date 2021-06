Uruguay vs. Paraguay disputarán EN VIVO por DirecTV Sports y Teledoce la última jornada del Grupo A de Copa América 2021 vía ONLINE y EN DIRECTO este lunes 28 de junio. La República Deportes realizará una transmisión del encuentro a las 7.00 p. m. con el minuto a minuto, donde encontrarás información confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Uruguay vs. Paraguay EN VIVO TRANMISIÓN GRATIS

En Vivo: Uruguay vs Paraguay por el Grupo A de la Copa América 19:19 Minuto 12: Uruguay sigue dominando el aprtido. Centro de Nahitan Nández que no tiene éxito. La defensa rival despeja el balón. 19:15 Minuto 10: Paraguay saldrá desde su arco Diego Godín es el más rápido en el área y salta para rematar un centro de córner. Remata bien de cabeza, pero se va desviado junto al poste izquierdo. 19:11 Minuto 9: El arquero de Paraguay empieza a ser figura Antony Silva se ve forzado a intervenir para detener un disparo de Giorgian De Arrascaeta, que remató sin éxito hacia el poste izquierdo. 19:09 Minuto 8: La Celeste pone en aprietos a Paraguay La defensa logra despejar un centro bombeado al área de Giorgian De Arrascaeta. 19:06 Minuto 4: Uruguay sale a proponer Giorgian De Arrascaeta supera a la defensa con un magnífico pase por alto que recibe Edinson Cavani, pero no logra cabecear a puerta. El balón se marcha por el poste derecho. 19:05 Minuto 3: Paraguay se defiende Federico Valverde no logra mandar un pase al área. Su envío es interceptado. El árbitro principal y su asistente señalan saque de banda para Uruguay. 19:05 Inició el partido Uruguay enfrenta a Paraguay por la fecha 5 del grupo A.

Uruguay vs. Paraguay EN VIVO: formaciones

Uruguay: Fernando Muslera, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Nahitan Nández, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Edinson Cavani.

Paraguay: Antony Silva, Alberto, Espínola, Robert Rojas, Junior Aonso, Omar Alderete, Gastón Giménez, Mathias Villasanti, Miguel Almirón, Braian Samudio, Gabriel Ávalos, Ángel Romero

Uruguay vs. Paraguay: Ficha del cotejo

Partido Uruguay vs. Paraguay ¿Cuándo juegan? Lunes 28 de junio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Olímpico Nilton Santos ¿En qué canal? DirecTV Sports y Teledoce

¿A qué hora es el Uruguay vs. Paraguay?

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿Dónde ver el Uruguay vs. Paraguay por Copa América 2021?

El duelo Uruguay vs. Paraguay será transmitido por la señal de DirecTV para Latinoamérica y en Uruguay también podrá ser visto en Teledoce.

¿Dónde ver Teledoce?

DirecTV: Canal 192 (SD) Canal 1192 (HD)

Cablevisión Montevideo: Canal 12 (SD) Canal 702 (HD)

Nuevo Siglo: TVCanal 402 (Digital) Canal 422 (HD)

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

La tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/ 162 soles (incluye DIRECTV Garantía S/ 13).

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.