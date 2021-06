España vs. Croacia se enfrentan EN VIVO por los octavos de final de la Eurocopa 2021 este lunes 28 de junio en el Estadio Parken de Copenhague (Dinamarca) desde las 11.00 a. m. (hora peruana) y a las 5.00 p. m. (hora española). El duelo entre los croatas y la Furia Roja será televisado EN DIRECTO por DirecTV Sports (región Sudamérica), América TV (región peruana) y por Telecinco (región española). La República Deportes te traerá la transmisión vía STREAMING ONLINE en caso no tengas acceso a los canales de TV. Podrás encontrar la previa, la narración del minuto a minuto y el resumen con los mejores goles y fotos del cotejo.

España vs. Croacia: ficha del partido

Partido España vs. Croacia ¿Cuándo juegan? Lunes 28 de junio ¿Dónde? Estadio Parken de Copenhague (Dinamarca) ¿A qué hora? 11.00 a. m. (hora peruana) y a las 5.00 p. m. (hora española) ¿En qué canal? América TV (región peruana), DirecTV Sports (Sudamérica) y Telecinco (España).

España vs. Croacia: la previa

España y Croacia continúan con las llaves de octavos de final de la Eurocopa 2021. Las dos selecciones vuelven a enfrentarse después de dos años cuando se vieron la cara en UEFA Nations League, competición donde cada combinado sacó un triunfo.

El destino los vuelve a cruzar en una ronda de eliminatoria en el certamen continental más importante de Europa. La Furia Roja llega a esta instancia luego de golear 5-0 a Eslovaquia tras un inicio con muchas dudas. Los croatas lograron su clasificación en la última jornada de grupos tras imponerse por 3-1 ante Escocia.

Este lunes 28 de junio, en el Estadio Parken, uno de los dos se enfrentará al ganador del cotejo entre Francia vs. Suiza.

España vs. Croacia: horario de transmisión

La transmisión del partido España vs. Croacia EN VIVO empezará a partir de las 11. 00 a. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 11.00 a. m.

Argentina: 1.00 p. m.

México: 11.00 a. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Chile: 12.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

¿En qué canales transmiten el España vs. Croacia EN VIVO por la Eurocopa?

Perú: América TVGO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TNT Sports, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Brasil: NOW NET e Claro, SporTV, Canais Globo

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Win Sports, Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Sports Chile, TNT Sports 3, TNT Sports 2, TNT Sports HD, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go

Estados Unidos: TUDN Radio, ESPN, PrendeTV, SiriusXM FC

España: Mitele Plus, TeleCinco Espana.

España vs. Croacia: ¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo ver España vs. Croacia EN VIVO ONLINE vía América TV?

Si quieres ver el España vs. Croacia EN VIVO por internet, puedes sintonizar la señal de América TV vía América TV GO, servicio exclusivo que te ofrece la programación en vivo de este canal, así como varios otros contenidos de video bajo demanda. Puedes descargarlo en Google Play o App Store para verlo en dispositivos móviles con sistema operativo Android e iOS.

¿Cómo ver América TV EN VIVO en cable o satélite?

Satélite

DirecTV: Canal 194 (SD/HD), canal 1194 (HD)

Movistar TV: Canal 104 (SD, canal 804 (HD)

Claro TV: Canal 4 (SD), canal 1004 (HD).

Cable

Movistar TV: Canal 4 (SD, canal 704 (HD)

Claro TV: Canal 4 (SD, canal 504 (HD).

¿Dónde se jugará el España vs. Croacia?

El Estadio Parken, ubicado en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, albergará el duelo entre España vs. Croacia en duelo por los octavos de final de la Eurocopa 2021.

España vs. Croacia: últimos enfrentamientos

Croacia 3-2 España (Nations League | 15-11-18)

España 6-0 Croacia (Nations League | 11-09-18)

Croacia 2-1 España (Eurocopa | 21-06-16).

