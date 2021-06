Alemania vs. Inglaterra se miden EN VIVO en partido por los octavos de final de la Eurocopa 2021 ONLINE EN DIRECTO este martes 29 de junio. La transmisión por internet podrá ser seguida por DirecTV Sports a partir de las 11.00 a. m. de Perú desde el mítico Estadio Wembley. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Alemania vs. Inglaterra EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Inglaterra recibe a su histórico rival, Alemania, en Wembley, en partido de octavos de final de la Eurocopa 2021, después de haber empezado sin perder en tres partidos por primera vez desde el Mundial de 1966 (ganados 2, empatados 1).

Los “Three Lions” han ganado ocho de sus últimos nueve partidos (empatados 1) y consiguió cada una de sus últimas cuatro victorias por marcador de 1-0.

Alemania, por su parte, pasó apuros contra Francia, dominó contra Portugal y, sin embargo, necesitó un gol en el minuto 84 para mantenerse en el torneo gracias a un empate contra Hungría (ganados 1, empates 1, perdidos 1).

DirecTV Sports EN VIVO Alemania vs. Inglaterra: ficha del partido

Partido Alemania vs. Inglaterra ¿Cuándo juegan? Martes 29 de junio del 2021 ¿Dónde? Wembley Stadium ¿A qué hora? 11.00 a. m. (horario peruano) ¿En qué canal? DirecTV Sports

DirecTV Sports EN VIVO Alemania vs. Inglaterra: posibles alineaciones

Inglaterra: Pickford; Shaw, Stones, Maguire, Walker; Rice, Phillips, Grealish; Sterling, Kane y Foden

DT. Gareth Southgate

Alemania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; y Gnabry

DT. Joachim Löw

Estadio: Wembley Stadium

DirecTV Sports EN VIVO: ¿a qué hora juegan Alemania vs. Inglaterra?

Perú: 11.00 a. m.

Argentina: 1.00 p. m.

México: 11.00 a. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Chile: 12.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

DirecTV Sports EN VIVO: ¿en qué canal ver el Alemania vs. Inglaterra?

Perú: América TVGO, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TNT Sports, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Brasil: NOW NET e Claro, SporTV, Canais Globo

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Win Sports, Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Sports Chile, TNT Sports 3, TNT Sports 2, TNT Sports HD, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go

Estados Unidos: TUDN Radio, ESPN, PrendeTV, SiriusXM FC

España: Mitele Plus, TeleCinco Espana.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Selecciona la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

