El estadio Arena Pantanal es el escenario elegido para el compromiso Argentina vs. Bolivia por el Grupo A de la Copa América. Ambas selecciones llegan a esta jornada con realidades distintas. La albiceleste es líder en la tabla de posiciones, mientras que los altiplánicos se ubican últimos sin punto alguno.

Argentina presentó un buen nivel durante la primera fase. Los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron a Uruguay y Paraguay, mientras que igualaron ante Chile en su debut del torneo con un golazo tiro libre del número 10 del Barcelona.

Otra es la historia de Bolivia, el técnico César Farías no pudo encontrar el rumbo en el campeonato y hasta el momento no conoce en el triunfo en la Copa América. Su objetivo será ganar para salvar el honor y no irse con las manos vacías de la contienda continental.

Bolivia busca ante Argentina su primer triunfo en la Copa América 2021. Foto: AFP

Argentina vs Bolivia en Betsafe

La casa de apuestas brinda una oferta de 25.00 soles por una victoria de Bolivia. En tanto, si Argentina gana, Betsafe pagará 1.13. El empate asciende a 8.90 soles.

Argentina vs Bolivia en Betsson

En Betsson, la victoria de Argentina paga 1.12 soles, mientras que la de Bolivia llega a los 25.00 soles. En tanto, el empate equivale a 8.00.

Argentina vs Bolivia en Inkabet

La casa de apuestas ofrece 21.00 soles, si Bolivia obtiene un triunfo en la cancha del estadio Arena Pantanal. Sin embargo, si los albiceleste se imponen, la oferta vale 1.13. El empate entre ambos cuadros asciende a 8.00 soles.

Argentina vs Bolivia en Te Apuesto

La oferta de la apostadora por una victoria boliviana es de 20.00 soles, mientras que la de Argentina llega a los 1.12. El empate entre ambas selecciones equivale a 8.00 soles.

¿A qué hora juegan Argentina vs Bolivia?

El duelo entre Argentina y Bolivia se jugará desde las 9.00 p. m. (hora brasileña). En territorio argentino el partido empezará a la misma hora de Brasil. En tanto, el choque inicia a las 8.00 p. m. en Bolivia.

¿Dónde ver Argentina vs Bolivia en vivo?

Estos serán los canales a cargo del encuentro Argentina vs. Bolivia por Copa América.

Argentina: DIRECTV Sports, TV Pública y TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports, COTAS TV y Bolivisión

Brasil: Fox Sports

Uruguay: DIRECTV Sports

Chile: DIRECTV Sports y Estadio TNT Sports

Perú: DIRECTV Sports

Colombia: DIRECTV Sports y Caracol TV

México: SKY Sports y Fanatiz

Estados Unidos: Fox Sports, TUDN, Telemundo Deportes y UniMás

Estadio Arena Pantanal, Cuiabá. Foto: difusión

Argentina vs Bolivia: historial en Copa América 2021

Argentina y Bolivia midieron fuerzas en 15 ocasiones en el marco de la Copa América. Las estadísticas favorecen a los albicelestes que tiene 11 triunfos contra dos victorias bolivianas. Ambos equipos empataron en dos ocasiones.

La escuadra altiplánica ganó a Argentina en dos ediciones del certamen continental disputado en La Paz. En 1979, los argentinos cayeron por 2-1 en el estadio Hernando Siles y 1963 fueron derrotados por un marcador de 3-2. En tanto, La máxima goleada argentina frente a Bolivia fue un 7-0 en 1947.

La última vez que las dos escuadras se enfrentaron fue en 2016 durante la Copa América Centenario. El equipo de Lionel Messi se impuso por 3-0. Aquí te dejamos el historial de Argentina vs. Bolivia por Copa América.