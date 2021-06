La selección peruana llegó a esta Copa América siendo una incógnita. Una derrota abrumadora ante Colombia en casa y una victoria impensada en Quito precedían a un torneo que nos ha sonreído en los últimos tiempos y que hemos sabido utilizar para afianzar nuestro juego y darles vuelta a situaciones adversas. Por como vienen las cosas, si esos eran los objetivos, la impresión es que se vienen cumpliendo.

La última muestra de una clara mejora se vio ante Venezuela. El triunfo 1-0 sobre la selección llanera le permitió a Perú no solo alcanzar los cuartos de final (instancia a la que no falta la edición de 1997), sino también hacerlo en el puesto 2, superando en el acto a rivales directos del continente como Colombia y Ecuador.

Así, la Copa América vuelve a ser una bendición para el Perú, una competencia en la que el equipo principal y las alternativas van cuajando en una idea con variantes determinadas en distintos momentos. Algo que esperamos ver en el resto de las Eliminatorias.

Una Copa de Vinotinto

Un intrigante ambiente rodeaba al último partido de la selección en la fase de grupos. La opción de clasificar solo con el empate, cambios en la alineación que al final no se realizaron, un rival con necesidad de sumar. Con todo esto, Ricardo Gareca no se hizo problemas y optó por asegurar y afianzar. Solo un cambio en el once titular: Araujo por el suspendido Ramos.

Con la tranquilidad a cuestas, Perú hizo lo suficiente para dominar el juego en los momentos necesarios. Los intercambios posicionales de Carrillo y Peña fueron lo más resaltante para inquietar a un Venezuela, que cuando llegaba al área de Gallese, no lo hacía con el suficiente peligro (salvo un cabezazo desviado de Córdova).

Fue precisamente esta asociación la que trajo la opción más clara para Perú. Peña jugó para Carrillo, quien se iluminó y mostró un pase en profundidad para que Corzo se disfrace de Advíncula y envíe el centro rasante al corazón del área. Hubiera sido un lindo gol, pero el remate de Yotún se fue por encima del travesaño.

En el segundo tiempo, Gareca repitió un cambio que deberíamos ver más seguido de ahora en adelante. El 4-4-2 del segundo tiempo ante Ecuador volvió, con Tapia de ancla, Peña y Cueva más adelantados por los lados y Carrillo acompañando a Lapadula.

Esa labor de ataque de Carrillo fue la que lo llevó a ubicarse en la puerta del gol. A solo 4 minutos de haber empezado la segunda parte, la ‘Culebra’ se encontró un balón suelto tras un córner y lo mandó a guardar. El jugador de Al Hilal ha sido el más destacado de esta Copa, permitiendo que su jerarquía asuma una nueva dimensión en la selección.

El gol de Carrillo fue suficiente, luego vinieron los cambios para darles rodaje a jugadores como Valera, Ormeño, Cartagena y García. Saldo final positivo para un equipo que encontró al mejor Cueva, a un Peña consolidado, un Tapia líder, un Gallese providencial y a un Lapadula influyente. Aún hay cosas por mejorar, pero el camino parece ser el correcto.

Festejo. El buen ánimo reina en el vestuario peruano. Foto: difusión

¿Y el próximo rival?

Tras alcanzar el segundo lugar del Grupo B, a la selección peruana solo le queda esperar para conocer a su siguiente rival en los cuartos de final. Todo dependerá de un solo partido, el cual definirá una de las tres opciones para enfrentar a la Blanquirroja.

Con los puestos de Argentina y Bolivia definidos (uno clasificado y otro eliminado), es el Uruguay vs. Paraguay (7:00 p.m. vía DirecTV Sports) el encuentro que determinará el tercer puesto del Grupo A.

Si gana Paraguay, la parte baja de la tabla no se mueve y Perú estaría enfrentando a Chile el 2 de julio en Goiania. Si el triunfo se lo lleva Uruguay, sería Paraguay el que deberá medir fuerzas ante los dirigidos por Gareca. En cambio, si se diera un empate, Perú tendría que chocar ante Uruguay.

Sabía que...

El primero. Sin Neymar, la selección de Brasil empató 1-1 ante Ecuador y clasificó como primero del Grupo B. Se enfrentará con el cuarto del Grupo A.

Salvados. Por su parte, la selección ecuatoriana alcanzó el cuarto lugar del grupo con ese importante empate. Si se da la lógica, los dirigidos por Alfaro estarían enfrentando a Argentina.

Síntesis

Infografía - La República

La tabla

Infografía - La República

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.