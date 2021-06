Argentina vs. Bolivia se juega EN VIVO ONLINE GRATIS HOY, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa América 2021, desde el Arena Pantanal de Cuiabá. La transmisión va por internet vía DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

Argentina vs. Bolivia EN VIVO ONLINE TRANSMISIÓN

En Vivo: Argentina vs Bolivia por el Grupo A de la Copa América 19:12 Minuto 11: A la contra Argentina El elenco argentino coge de contragolpe a los bolivianos, que no logran pasar la saga defensiva rival. 19:12 Minuto 8: La Verde mejora Bolivia avanza sus líneas en búsqueda del empate e intenta tener el control de la pelota. 19:06 Minuto 5: GOL DE ARGENTINA Messi habilita al 'Papu' Gómez, quien en el área saca un zurdazo de volea y abre el marcador en el Arena Pantanal. 19:05 Minuto 3: La tuvo Argentina El Papu Gómez entra al área y saca un centro al ras que Agüero remata y Lampe ataja, pero deja un rebote y lo toma Correa, que dispara, pero el portero boliviano se recupera y evita el gol de la Albiceleste. 19:04 ¡Empezó el partido! El árbitro da el pitazo inicial y ya se juega el duelo entre Argentina y Bolivia. 19:00 Ya en cancha Las selecciones ingresan al terreno de juego y se entonan los respectivos himnos nacionales de Argentina y de Bolivia. 18:42 Pre-calentamiento Argentinos y bolivianos salen al campo para hacer el respectivo entrenamiento previo al partido. 18:29 Alineación confirmada de Argentina. Argentina: Armani, Montiel, Pezzela, Acuña, Agüero, Messi, palacios, Rodríguez, Correa, Gómez, Lisandro Martínez. 18:25 Alineación de Bolivia Bolivia: Carlos Lampe, Luis Haquin, Adrián Jusino, Leonel Justiniano, Diego Bejarano, Boris Céspedes, Erwin Saavedra, Roberto Fernández, Gilbert Álvarez, Ramiro Vaca, Jeyson Chura.

Argentina: Armani, Montiel, Pezzela, Acuña, Agüero, Messi, palacios, Rodríguez, Correa, Gómez, Lisandro Martínez.

Bolivia: Carlos Lampe, Luis Haquin, Adrián Jusino, Leonel Justiniano, Diego Bejrano, Boris Céspedes, Erwin Saavedra, Roberto Fernández, Gilbert Álvarez, Ramiro Vaca, Jeyson Chura.

Argentina vs. Bolivia: la previa

La última vez que argentinos y bolivianos se enfrentaron fue el pasado 13 de octubre del 2020 , en la segunda jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. En dicha ocasión, contra todo pronóstico, la Albiceleste ganó 2-1 en La Paz con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa.

El cuadro altiplánico no juega a nada, ya que se encuentra eliminado del torneo, al estar último con cero puntos. El cuarto Uruguay tiene cuatro; por lo que el grupo ya está definido. Argentina, por su parte, es líder del torneo con 7 puntos y solamente terminaría segundo si cae con la Verde y Paraguay vence a la Celeste.

Argentina vs. Bolivia: ficha del partido

Argentina vs. Bolivia Copa América 2021 ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 28 de junio ¿Dónde? Estadio Arena Pantanal de Cuiabá ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora argentina) ¿En qué canal? DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports

Argentina vs. Bolivia: ¿a qué hora ver el partido de la Copa América?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (Al día siguiente).

Argentina vs. Bolivia: ¿en qué canales ver el partido de la Copa América?

Argentina vs. Bolivia en Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Argentina vs. Bolivia en Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Argentina vs. Bolivia en Bolivia: Bolivision, Tigo Sports Bolivia, COTAS Televisión

Argentina vs. Bolivia en Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil

Argentina vs. Bolivia en Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Argentina vs. Bolivia en Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Argentina vs. Bolivia en Costa Rica: Sky HD, Repretel Canal 6, Teletica Canal 7, Repretel En Vivo, Tigo Sports Costa Rica, Teletica Radio, TD Mas, Teletica En Vivo

Argentina vs. Bolivia en Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Argentina vs. Bolivia en México: Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Argentina vs. Bolivia en España: TV3

Argentina vs. Bolivia en Reino Unido: BBC Sport Web, BBC Red Button, BBC iPlayer

Argentina vs. Bolivia en Estados Unidos: TUDN App, Fox Sports 1, TUDN USA, TUDN.com, UniMás, Univision NOW, FOX Sports App, Foxsports.com

Argentina vs. Bolivia en Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Argentina vs. Bolivia en Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

Argentina vs. Bolivia: ¿qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/162 soles (incluye DIRECTV Garantía S/ 13).

Argentina vs. Bolivia: ¿qué canal es TV Pública?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es una señal abierta exclusivamente para el país de Argentina. Si deseas acceder a este canal a través de internet, deberás ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de los partidos de la Albiceleste en la Copa América 2021.

Satélite

DirecTV: Canal 121 (SD), Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD)

Click HD: Canal 807

Cablevisión: Canal 18 (HD), Canal 707 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 11 (SD/HD)

Cable Perú: Canal 62.

Argentina vs. Bolivia: ¿qué canal es TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo puedo ver TyC Sports EN VIVO?

Para ello, hay que acceder a play.tycsports.com. De ese modo, puedes vivir EN VIVO el encuentro. Si aún no lo hiciste, debes registrarte de manera gratuita con simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO?

Para seguir desde TyC Sports Play hay que acceder a play.tycsports.com. De ese modo, puedes vivir EN VIVO el encuentro. Si aún no lo hiciste, debes registrarte de manera gratuita con simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador.

¿Cómo ver Argentina vs. Bolivia por TyC Sports gratis?

Para poder ver la señal en vivo de TyC Sports necesitarás ingresar tu usuario de cableoperador por única vez. ¿Es gratis TyC Sports Play? ¡Sí! No deberás abonar nada por registrarte y consumir el contenido en vivo y VOD estés donde estés y con tu dispositivo favorito.

Argentina : Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez; Lionel Messi, Ángel Correa y Sergio Agüero. Entrenador : Lionel Scaloni.

: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez; Lionel Messi, Ángel Correa y Sergio Agüero. : Lionel Scaloni. Bolivia : Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquín, Adrián Jusino, José Sagredo; Edwin Saavedra, Roberto Carlos Fernández, Leonel Justiniano, Danny Bejarano, Ramiro Vaca; y Marcelo Moreno Martins. Entrenador: César Farías.

Argentina vs. Bolivia: ¿dónde se juega el partido de la Copa América? | Mapa

El lugar donde se disputará el Argentina vs. Bolivia por la quinta fecha del Grupo A de la Copa América 2021 es el Estadio Arena Pantanal, ubicado en la ciudad de Cuiabá, estado de Mato Grosso, Brasil.

Argentina vs. Bolivia: ¿dónde ver el partido de la Copa América?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Argentina vs. Bolivia EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

