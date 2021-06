Venezuela vs. Perú EN VIVO se verán las caras este domingo 27 de junio por la última fecha del Grupo B de la Copa América 2021. El choque entre la Vinotinto y la Bicolor se jugará desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional Mané Garrincha y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica; TLT para Venezuela y América TV para Perú. La República Deportes te llevará todas las incidencias vía online.

En Vivo: Perú vs. Venezuela 14:01 Corren las apuestas para el Perú vs Venezuela 13:57 La arenga de Venezuela para enfrentar a Perú 13:56 Venezuela peleará por un cupo a cuartos de final de la Copa América 13:54 Posible alineación de Venezuela Venezuela: Wuilker Faríñez; Roberto Rosales, Nahuel Ferraresi, Sema Velázquez, Luis Mago, Alexander González; Junior Moreno, Rómulo Otero, Cristian Casseres; Jefferson Savarino, Sergio Córdova. 12:59 Perú perdió ante Venezuela La selección peruana de fútbol playa se dejó voltear el partido y cayó 3-4 ante su similar de Venezuela. 12:04 ¿Quién se impondrá? 11:44 ¡Por la clasificación! 11:27 Pronósticos BetsafeLa casa de apuestas Betsafe propone una tasa de 2,50 si gana Perú, ofrece una recompensa de 2,85 por el empate y por una victoria de la Vinotinto retribuye con 3,40.BetssonEn esta empresa la situación no cambia mucho. Si la selección peruana se lleva el triunfo paga 2,45; por un empate ofrece 2.80; mientras que si la escuadra venezolana se impone paga 3,40.InkabetLa apostadora Inkabet paga una tasa de 2,40 si los dirigidos por Ricardo Gareca obtienen los tres puntos; por un marcador igualado retribuye con 2,90 y si el conjunto bicolor pierde ofrece 3,40.Te ApuestoPor último, Te Apuesto recompensa a los que vayan por una victoria de Perú con una tasa de 2,42; a los que escojan empate, 2,85; y a quienes confíen en un triunfo de Venezuela, 2,41. 11:05 Mensaje de Orlando City El equipo que milita en la Major League Soccer (MLS), envió un mensaje de aliento a sus jugadores Jhegson Mendez (Venezuela) y Pedro Gallese (Perú), por el partido que sostendrán este domingo por la Copa América 2021. 10:59 La selección peruana de playa también juega A estas horas, la selección peruana de fútbol playa llegó al Complejo Olímpico Barra de Tijuca para enfrentar un partido más por las Eliminatorias Sudamericanas. 10:49 Perú saltará con un XI diferente Con la consigna de darle minutos a algunos futbolistas, el entrenador Ricardo Gareca mandará al campo de juego un once diferente: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Miguel Araujo, Alexander Callens, Miguel Trauco; Sergio Peña, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Raziel García y Santiago Ormeño. 10:41 Perú va por la clasificación La selección peruana definirá su pase a los cuartos de final de la Copa América 2021 en el Estadio Nacional Mané Garrincha. 10:34 Mensaje de la Copa América

Perú vs. Venezuela por DirecTV Sports 2

Narración: Leandro Zapponi

Comentarios: Fernando Petrocelli

Perú vs Venezuela por DirecTV Sports 2. Foto: Puntaje Ideal/Twitter

Perú vs. Venezuela vía América TV

Narración: Toño Vargas

Comentarios: Erick Osores

Perú vs. Venezuela vía América TV. Foto: Puntaje Ideal PE/Twitter

En esta nota encontrarás el minuto a minuto de Venezuela vs. Perú EN VIVO por la quinta jornada del Grupo B de la Copa América 2021. Asimismo, también tendrás las mejores jugadas de este compromiso, goles, declaraciones y el mejor resumen.

Venezuela vs. Perú: ficha del partido

Partido Venezuela vs. Perú ¿Cuándo juegan? Domingo 27 de junio ¿Dónde? Estadio Nacional Mané Garrincha ¿A qué hora? 4.00 p. m. ¿En qué canal? DirecTV Sports, TLT, América TV

Venezuela vs. Perú: previa del partido

Venezuela y Perú van por la clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2021. La Vinotinto, que se encuentra última en el Grupo B, aún mantiene chances de clasificar a la siguiente instancia, pues solo deberá vencer a la Blanquirroja; por su parte, los seleccionados por Ricardo Gareca necesitarán de al menos un punto para pasar.

En la previa del partido, el ‘Tigre’ habló sobre lo que será el encuentro ante Venezuela por la Copa América. “Es una selección muy intensa y en todos los partidos hasta el momento tuvo buenos resultados y rendimientos. Creemos que será duro. No hay partido sencillo, por lo menos para nosotros”, señaló.

Por otro lado, el entrenador de Venezuela, José Peseiro, habló que sus dirigidos saldrán al campo de juego mentalizados en conseguir la clasificación.

“Tenemos conciencia de las fuerzas que tiene Perú, pero también tenemos la conciencia de la fuerza mental del grupo que tenemos, las ganas que tenemos, la voluntad de ganar, de estar en los cuartos, que tenemos”, declaró el portugués.

A qué hora juegan Venezuela vs. Perú

Perú: 4.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

En qué canal ver Venezuela vs. Perú por la Copa América 2021

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports 2 Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports App, Fox Sports Web

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Repretel Canal 11, Tigo Sports Costa Rica, Sky HD, Repretel En Vivo, XPERTV, Teletica Radio, Teletica En Vivo, TD Mas

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Sky Sports, Blue to Go, Fanatiz Mexico

Perú: América Televisión, DIRECTV Play Deportes, América TVGO, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: TLT Venezuela, IVC, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Univision NOW, Galavision.

¿Cómo ver Venezuela vs. Perú EN VIVO vía DirecTV Sports?

Argentina : canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Uruguay : canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Chile : canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Perú : canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Colombia : canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Selecciona la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver Venezuela vs. Perú vía DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DirecTV satelital tienen acceso a DirecTV Go totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV Go así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

Tiene una tarifa promocional de S/ 89 al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período, se pagará el precio regular de S/ 162 (incluye DirecTV garantía S/ 13).

¿Cómo ver Venezuela vs. Perú vía TLT EN VIVO?

Terrestre

TDT: canal 23.2 (SD)

Movistar TV: canal 143

CANTV: canal 11 (SD) y 602 (HD)

Inter Satelital: canañ 103 (HD).

Cable

Inter: canal 19

Super Cable: canal 303

Netuno: canales 32 y 80

CANTV: canal 303 (SD) y 1303 (HD)

TV Zamora: canal 11

Unicable Margarita: canal 40

Selecable Piritu: canal 5.

¿Dónde ver TLT EN VIVO ONLINE por internet?

Puedes ver ONLINE el duelo Venezuela vs. Perú por TLT a través de TLT Play, donde podrás disfrutar de todos los encuentros de la Vinotinto en esta Copa América 2021.

¿Cómo ver Venezuela vs. Perú por TLT Play?

Si deseas ver el enfrentamiento Venezuela vs. Perú por TLT, pero no cuentas con un televisor a la mano, puedes acceder en su lugar al servicio de streaming TLT Play, para lo cual debes realizar los siguientes pasos a fin de completar tu suscripción:

Ingresar a internet desde un teléfono Android

Efectuar la búsqueda en Google Play

Una vez dentro, buscar y seleccionar TLT (La Tele Tuya)

Ejecutar la descarga (no contiene formas de pago).

¿Cómo ver La Tele Tuya desde el celular?

Sigue los siguientes pasos para suscribirte a TLT (La Tele Tuya) en Roku.

Deberás portar un teléfono Android

Ingresar a Google Play

Buscar TLT La Tele Tuya

Descargar (no contiene formas de pago)

Listo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.