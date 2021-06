El equipo que milita en la Major League Soccer (MLS), envió un mensaje de aliento a sus jugadores Jhegson Mendez (Venezuela) y Pedro Gallese (Perú), por el partido que sostendrán este domingo por la Copa América 2021.

We have some Copa America action on the cards for tonight as @JhegsonMendez and @pedrogallese try to help their countries punch a ticket to the knockout round! 🥊 #VamosOrlando pic.twitter.com/0nhd1ZAxUQ