VER Portugal vs. Bélgica EN VIVO. Se enfrentan por los octavos de final de la Eurocopa 2021 este domingo 27 de junio, en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Este apasionante encuentro, que se llevará a cabo desde las 2.00 p. m. (hora peruana), contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica y DirecTV Play vía streaming online. También podrás seguirlo a través de TUDN y TNT Sports.

Pero no te preocupes, si no tienes las herramientas para sintonizar estos canales, la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información acerca del Portugal vs. Bélgica, las alineaciones confirmadas, previa del compromiso, incidencias, goles, mejores jugadas y más.

Con Cristiano Ronaldo como estandarte principal, la selección de Portugal llega motivada a este encuentro tras empatar a dos con la actual campeona del mundo, Francia. Pero no la tendrán fácil, pues su rival, Bélgica, cuenta con figuras importantes como Kevin de Bruyne y el goleador Romelu Lukaku.

En la previa del cotejo, el entrenador luso Fernando Santos destacó la presencia de Cristiano Ronaldo. “Los grandes jugadores son un ejemplo, y los jóvenes quieren seguir siempre el ejemplo de jugadores como Cristiano”, comentó en conferencia de prensa.

Por otro lado, el defensor belga Jan Vertonghen también tuvo palabras para el luso. “Cuando allí ves una camiseta de Portugal en la calle, en el 99 por ciento de los casos tiene el nombre de Ronaldo. Es el más grande de su historia y yo lo respeto mucho”, reveló en rueda de prensa.

¿A qué hora es Portugal vs. Bélgica?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Portugal vs. Bélgica por la Eurocopa?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Chile: TNT Sports Go, TNT Sports HD, TNT Sports 3, TNT Sports 2, Estadio TNT Sports, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

La tarifa promocional es de S/ 89 al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el periodo promocional, se pagará la tarifa regular de S/ 162 (incluye DIRECTV Garantía S/ 13).

¿Cómo ver TNT Sports en Chile?

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports.

TNT Sports HD EN VIVO

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU.

VES: **NO DISPONIBLE**.

¿Cómo ver TUDN en México?

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD).

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD).

IZZI: canal 502 (SD).

¿Dónde puedo ver TUDN EN VIVO?

Televisa Deportes Network, TDN, Televisa Deportes | TUDN.

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de Izzi o Blim TV.

Portugal vs. Bélgica: posibles alineaciones

Portugal: Rui Patricio, Nelson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, Joao Moutinho, Palinha o Danilo, Renato Sanches, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Diogo Jota. DT: Fernando Santos

Bélgica: Courtois, Vermaelen, Boyata, Alderweireld, Thorgan Hazard, Witsel, De Bruyne, Meunier, Carrasco, Eden Hazard y Lukaku. DT: Roberto Martínez

Portugal vs. Bélgica: últimos enfrentamientos

Bélgica 0-0 Portugal | 02.06.18

Portugal 2-1 Bélgica | 29.03.16

Bélgica 1-2 Portugal | 02.06.07

Portugal 4-0 Bélgica | 24.03.07

Bélgica 1-1 Portugal | 22.02.00.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.