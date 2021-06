Perú vs. Venezuela: Gianluca Lapadula anotó un gol olímpico en los entrenamientos

En la previa del Perú vs. Venezuela por la fase de grupos de la Copa América 2021, los seleccionados blanquirrojos tuvieron un momento de diversión. Luego de los entrenamientos en Brasilia, los dirigidos por Ricardo Gareca se dieron un tiempo para practicar algunos disparos, en especial Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula .

El volante del Cruz Azul se mostró desafiante y retó al delantero del Benevento a anotar un gol olímpico. Luego de varios intentos, Gianluca Lapadula consiguió anotar un golazo desde el tiro de esquina, tal como se puede apreciar en el video captado por la aplicación oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF Play).

Lapadula, que estuvo entrenando por separado en los últimos días, se acopló a sus compañeros a un día de enfrentar a la selección venezolana por la Copa América. El delantero sufrió un golpe en el tobillo derecho en el choque ante Ecuador, por lo que no fue arriesgado por el ‘Tigre’ en los trabajos tácticos.

Tras superar las molestias, Gianluca Lapadula se integró con sus compañeros con normalidad. Aún no se sabe si será titular ante la Vinotinto, aunque el entrenador Ricardo Gareca señaló que esperarán hasta el último momento para ver si puede ser incluido en el once oficial o no.

Perú vs. Venezuela

Perú vs. Venezuela se jugará EN VIVO por la fecha 5 del Grupo B de la Copa América 2021 y se podrá ver ONLINE EN DIRECTO este domingo 27 de junio. La transmisión por internet podrá ser seguida por América TV a partir de las 4.00 p. m. (hora en Perú) desde el Estadio Nacional Mané Garrincha (Brasilia).

Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook. La República Deportes realizará una transmisión del Perú vs. Venezuela EN VIVO GRATIS gracias a la señal de América TV. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas como Gianluca Lapadula y más.

