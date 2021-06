Ver Ecuador vs. Brasil EN VIVO y EN DIRECTO. Ambos equipos se enfrentan este domingo 26 de junio por la última fecha del Grupo B de la Copa América 2021. El poderoso Scratch buscará conseguir su cuarta victoria de manera consecutiva desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico. El compromiso entre la Canarinha y la Tri contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica; El canal del Fútbol para Ecuador y ESPN para Brasil.

Si no tienes las herramientas para seguir el Ecuador vs. Brasil EN VIVO, no te preocupes, la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto. En esta nota no solo encontrarás todas las incidencias del encuentro internacional, sino también alineaciones confirmadas, goles, mejores jugadas y declaraciones post partido .

Ecuador vs. Brasil: previa del encuentro

La selección ecuatoriana necesita la victoria ante el Scratch para no depender de otros resultados y clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2021. Actualmente, se encuentran en la cuarta casilla con apenas dos unidades producto de dos empates y una derrota ante Perú, Venezuela y Colombia, respectivamente.

Para este encuentro, la Tri no podrá contar con su jugador Damian Díaz, quien dio positivo por COVID-19. “El tricolor se encuentra en óptimas condiciones, aislado, en estricto cumplimiento a los protocolos establecidos y bajo permanente supervisión médica. Todas las pruebas realizadas previamente a Damián “Kitu” Díaz fueron negativas”, señaló la selección ecuatoriana en su cuenta de Twitter.

Información de la Tri. Foto: Twitter

Por otro lado, la Canarinha, que marcha líder e invicto en el Grupo B, buscará el puntaje perfecto. Actualmente, los dirigidos por Tite marchan en la primera casilla con nueve unidades tras vencer a Venezuela, Perú y Colombia. Brasil enfrentará al cuarto lugar del Grupo A, que posiblemente sea la selección chilena.

A qué hora es el Ecuador vs. Brasil por Copa América

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

En qué canal ver Ecuador vs. Brasil por Copa América 2021

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN Brasil, GUIGO, SBT

Chile: TNT Sports Go, DIRECTV Sports Chile, Estadio TNT Sports, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia, Win Sports Online, Win Sports+

Ecuador: TC Television, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/162 soles (incluye DIRECTV Garantía S/ 13).

¿Cómo ver El Canal del Fútbol en Ecuador?

Satélite

DirecTV

Canal 632 (SD/HD)Canal 1632 (HD)

Premium: Canal 631 (SD)Canal 1631 (HD).

Movistar TV

Canal 484

Premium: Canal 486 (SD)Canal 896 (HD).

Claro TV

Canal 189

Premium: Canal 190 (SD)Canal 490 (HD).

TuVes HD

Canal 505

Premium: Canal 504 (SD)Canal 114 (HD).

Entel TV HD

Canal 220

Premium: Canal 242 (SD)Canal 243 (HD).

Cable

VTR

Premium: Canal 165 (SD)Canal 855 (HD).

Claro TV

Canal 189

Premium: Canal 190 (SD)Canal 490 (HD).

¿Cómo contratar El Canal del Fútbol para ver Ecuador vs. Brasil?

Para hacer efectivo el registro como usuario de El Canal del Fútbol, debes ingresar un correo electrónico válido y una contraseña en el sitio oficial del canal. Una vez suscrito, podrás ver el contenido que te ofrece este servicio desde tu SmarTV, PC, tablet o teléfono móvil.

¿Cómo ver El Canal del Fútbol EN VIVO ONLINE?

Puedes ver la señal de El Canal de Fútbol por internet a través de la cuenta oficial en YouTube de este canal. La transmisión gratuita de los partidos solo incluye la narración por audio y está disponible a nivel internacional, pero también tienes la opción de suscribirte para la transmisión con imagen (solo en territorio ecuatoriano).

¿Cómo ver ESPN en Brasil?

ESPN Satélite

Sky

ESPN: Canal 197 (SD)Canal 597 (HD)

ESPN Brasil: Canal 198 (SD)Canal 598 (HD).

Claro TV

SPN Brasil: Canal 70 (SD)Canal 570 (HD

ESPN: Canal 71 (SD)Canal 571 (HD).

Oi TV

ESPN Brasil: Canal 160 (HD)

ESPN: Canal 161 (HD).

ESPN Cable

Claro TV

ESPN: Canal 70 (SD)Canal 570 (HD)

ESPN Brasil: Canal 71 (SD)Canal 571 (HD).

Vivo TV

ESPN Brasil: Canal 570 (HD)

ESPN: Canal 571 (HD).

Oi TV

ESPN Brasil: Canal 160 (HD)

ESPN: Canal 161 (HD).

Ecuador vs. Brasil: últimos enfrentamientos

Brasil 2-0 Ecuador | 04.06.21

Brasil 2-0 Ecuador | 31.08.17

Ecuador 0-3 Brasil | 01.09.16

Brasil 0-0 Ecuador | 04.06.16

Brasil 1-0 Ecuador | 09.04.14.

¿Dónde van a jugar Ecuador vs. Brasil?

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.