Previa del Perú vs. Venezuela por Copa América 2021

A la última fecha de la fase de grupos de la Copa América, estas dos selecciones llegan con precedentes distintos. Con la victoria 2-1 sobre Colombia y el empate 2-2 con Ecuador, el combinado blanquirrojo necesita solo de un empate para pasar a los cuartos de final.

En tanto, aunque la escuadra vinotinto podría pasar con el empate, dependería de que Ecuador no sume ningún punto en su enfrentamiento con la poderosa Brasil. Por ello, Venezuela requiere de una victoria para asegurar su cupo en la siguiente fase.

Un punto a favor de los venezolanos es que podrán tener a nueve jugadores de regreso al equipo. Se trata de los ocho futbolistas que habían sido separados al dar positivo por COVID-19 y, además, Yeferson Soteldo, quien superó la lesión que le había impedido participar hasta ahora.

Ficha del partido Perú vs. Venezuela

Partido Perú vs. Venezuela ¿Cuándo juegan? Domingo 27 de junio ¿A qué hora? 4.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Mané Garrincha ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora se juega Perú vs. Venezuela por Copa América 2021?

Perú: 4.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Alemania: 10.00 p. m.

Italia: 10.00 p. m.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina : canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Uruguay : canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Chile : canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Perú : canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Colombia : canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

