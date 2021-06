Argentina vs. Bolivia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO. Escuadras se enfrentarán este lunes 28 de junio desde las 7.00 p. m. (Perú) en el Estadio Arena Pantanal por la jornada 5 del Grupo A de la Copa América 2021. La transmisión del partido estará a cargo del canal DirecTV Sports. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol sudamericano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto de La República Deportes.

Argentina vs. Bolivia: historial

El historial de enfrentamientos entre ambas selecciones es amplio, por lo que nos centraremos en los diez últimos. De este grupo de partidos, Argentina se impone con cinco victorias, dos derrotas y tres empates.

El cruce más reciente se produjo el 13 de octubre de 2020 por las Eliminatorias Qatar 2022 y culminó con triunfo de la Albiceleste (2-1), que jugó en calidad de visita.

Por otro lado, la última vez que se enfrentaron en Copa América fue en la edición de 2016 en fase de grupos. Aquella vez, la Verde cayó 3-0.

¿A qué hora se juega el Argentina vs. Bolivia?

La transmisión del partido entre Argentina vs. Bolivia EN VIVO empezará a partir de las 7:00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 7:00 p. m.

Argentina: 9:00 p. m.

México: 7:00 p. m.

Uruguay: 9:00 p. m.

Brasil: 9:00 p. m.

Paraguay: 8:00 p. m.

Bolivia: 8:00 p. m.

Venezuela: 8:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.

Ecuador: 7:00 p. m.

Chile: 8:00 p. m.

España: 1.00 a. m. (madrugada del martes).

¿Qué canal transmite el Argentina vs. Bolivia?

El duelo Argentina vs. Bolivia será transmitido por DirecTV Sports en toda Latinoamérica. A continuación, pasamos a detallar los canales y cómo seguir la transmisión desde tu celular o computadora.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

1. Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

2. Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

3. Seleccione la opción descargar e instálalo

4. Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido on demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/ 162 soles (incluye DIRECTV Garantía de S/ 13).

