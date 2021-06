Bélgica vs. Portugal EN VIVO se enfrentan HOY por los octavos de final de la Eurocopa 2020 desde las 2.00 p. m. (horario peruano). Este partido se disputará en el Estadio La Cartuja de Sevilla con transmisión por TV a cargo de DirecTV Sports, pero en La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE del compromiso, con el relato minuto a minuto de las mejores jugadas, el marcador actualizado y la recopilación en video de los goles.

Bélgica vs. Portugal: ficha del partido

Partido Bélgica vs. Portugal ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 27 de junio ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio La Cartuja ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Bélgica vs. Portugal?

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

La vigente campeona Portugal continúa en el camino de la defensa de su título ante una Bélgica que amenaza con llegar lejos en esta edición de la Eurocopa. A diferencia de los lusos, el combinado belga ganó todos sus partidos en la fase de grupos, con un envidiable rendimiento de siete goles a favor y solo uno en contra.

El equipo que dirige Fernando Santos disputó un intenso encuentro en la última fecha del Grupo H ante la campeona del mundo Francia. Con un doblete de Cristiano Ronaldo, quien podría alcanzar el récord de máximo goleador de la historia con una selección nacional, la escuadra ibérica consiguió un reñido empate 2-2.

En el caso de los Diablos Rojos, Finlandia fue un mero trámite en la fase de grupos. Con la clasificación asegurada desde la segunda fecha, el elenco de Roberto Martínez despachó por 2-0 a los escandinavos y le permitió a Romelu Lukaku consolidarse como artillero con tres tantos.

Bélgica y Portugal nunca antes se habían enfrentado en las fases finales de los grandes torneos, como el Mundial o la Eurocopa. El último antecedente entre ambos fue un amistoso jugado en el 2018, duelo que finalizó empatado sin goles.

¿En qué canal ver Bélgica vs. Portugal?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TNT Sports, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports 2, TNT Sports HD, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports Go, TNT Sports 3

Colombia: DIRECTV Play Deportes, Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Cómo ver ONLINE Bélgica vs. Portugal?

Si quieres ver la transmisión del partido Bélgica vs. Portugal por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV en el que puedes encontrar la programación completa de DirecTV Sports. También tienes la opción de descargar el aplicativo DirecTV Sports App para que no te pierdas este encuentro desde cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde ver Bélgica vs. Portugal gratis por internet?

Para que no te pierdas el partido Bélgica vs. Portugal, puedes ingresar a la página web directvsports.com, donde podrás ver completamente gratis este encuentro. Solo debes registrarte con tu cuenta de Facebook o correo electrónico y tendrás a tu disposición la transmisión EN DIRECTO del cotejo. También puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes, con alineaciones confirmadas, narración de las mejores jugadas, así como fotos y videos de los goles.

Bélgica vs. Portugal: alineaciones probables

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard; Carrasco, Lukaku, E. Hazard.

DT: Roberto Martínez.

Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, Renato Sanches, João Moutinho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

DT: Fernando Santos.

Estadio: La Cartuja.

Bélgica, últimos partidos

Finlandia 0-2 Bélgica | 21.06.21

Dinamarca 1-2 Bélgica | 17.06.21

Bélgica 3-0 Rusia | 12.06.21.

Portugal, últimos partidos

Portugal 2-2 Francia | 23.06.21

Portugal 2-4 Alemania | 19.06.21

Hungría 0-3 Portugal | 15.06.21.

¿Dónde juegan Bélgica vs. Portugal?

El escenario para el partido Bélgica vs. Portugal será el Estadio La Cartuja de Sevilla, recinto deportivo situado en la isla de la Cartuja, en la ciudad española de Sevilla.

