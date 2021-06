La última gran ola de Sofía Mulanovich

Sofía Mulanovich es sinónimo de surf en nuestro país. Tres títulos mundiales, los laureles deportivos e infinidad de reconocimientos nos hablan de una carrera dedicada íntegramente a una disciplina que ella ayudó a convertir en ‘deporte bandera’. Con su clasificación a Tokio 2020, alcanza una cima que años atrás no era posible (el surf no era deporte olímpico). ¿Será su última competencia? Ella lo cuenta para La República.

Luego de todo lo que pasó, ya estás clasificada a Tokio 2020. ¿Cómo te sientes?

Sí, han sido unos cuantos meses de puros altos y bajos, en momentos pensaba que iba, en otros pensaba que no. Son muchas emociones las que siento porque llegar a Tokio es un sueño hecho realidad. Al final todo se alineó y lo importante es que se logró la clasificación, estoy muy feliz de que el destino lo haya querido así. Con muchas ganas de representar bien al Perú.

¿Cómo se dio tu clasificación?

Los dos campeonatos clasificatorios a Tokio fueron el mundial ISA 2019 y ese último mundial. Yo gané el 2019, pero Sudamérica era el único continente que no recibía cupo por ese torneo. Fue curioso porque yo gané y no clasifiqué y una chica que, por ejemplo, quedó en el puesto 29 sí. Lo que pasó es que la japonesa que cogió el cupo del 2019 de Asia fue superada por otras dos japonesas en el 2021, entonces se liberó el cupo de Asia y ese cupo me cayó a mí porque había ganado el Mundial 2019.

Fuiste campeona mundial en 2004 y 2019, ¿Con cuál te quedas?

Cada uno tuvo su magia, yo era dos personas muy distintas. En el 2004, tenía 21 años, era super aguerrida, vehemente. En el 2019, era ya bastante mayor, tenía 36 años y con mucha más experiencia, más tranquila, más estratégica. Dicho esto, me quedaría definitivamente con el del 2019, me dio el pase a Tokio, ya es insuperable.

¿Cómo fue enterarse de que el surf era deporte olímpico?

Fue increíble, cuando me enteré supe que el surf se iba a volver un deporte gigantesco, va a estar en los ojos de todo el mundo. Personalmente, me dio muchísima alegría, y, bueno, se me prendió la chispita de la esperanza.

¿Piensas retirarte después de Tokio 2020?

No podría pedir nada más que eso, terminar mi carrera competitiva en unos JJOO. Llegar a Tokio era mi motivación más grande y gracias a Dios pude lograrlo. Lo que viene después, es otra mentalidad, otra manera de competir, si es que compito. Ahora estoy enfocada en Tokio.

Tu último título mundial fue en Japón. ¿Es un buen augurio?

Sí, Japón es un país increíble, le tengo muchísimo cariño, siento una conexión especial con ese país, y sí, me siento supercómoda, siempre se me han acomodado esas olas. Estoy superpositiva.

¿Hay un plan de preparación de cara a los JJOO?

Ya tengo un plan, estoy en California entrenando, luego regreso a Perú. De ahí salimos a Tokio.

¿Te pone algo de presión saber que llegas a Tokio como referente nacional?

La verdad es que creo que ya no hay ni cabida para la presión, he tenido tanta presión estos últimos meses, siento que he luchado contra todo. Toda la presión y los nervios se quedaron en El Salvador, esperemos que no regresen (risas).

¿Cómo ves el desarrollo del surf en el Perú?

Me parece que el nivel actual de los surfistas peruanos es altísimo, tenemos un equipo completo para los JJOO, solo las potencias del mundo tienen eso y para nosotros es algo histórico.

Antes de ir a El Salvador visitaste el CAD (Centro de Alto Rendimiento). ¿Cómo lo encontraste?

Está cerca a mi casa, así que tengo que pasar más tiempo ahí. La verdad es que me he quedado muy impresionada con lo bien que lo han hecho, hay todo para entrenar. Ojalá más personas se animen poco a poco a practicarlo, la gente mientras más se meta al mar, más feliz va a estar.

¿Tienes una meta concreta para Tokio 2020?

Sí, mi meta es competir lo mejor que pueda y que eso me lleve a algo bueno.

¿Te ilusiona que tu hijo pueda ver tus competencias en un futuro?

Por supuesto, no hay nada más importante que la familia y que mi hijo pueda decir que su mamá fue olímpica es una gran motivación. De hecho, esa es una más de las razones por las que quería llegar a Tokio.

¿Serás abanderada?

No sé mucho de eso. A mí me da ilusión simplemente ir a los Juegos y todo lo demás será un plus, si me toca, sería un gran orgullo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.