Gales vs. Dinamarca EN VIVO se enfrentan HOY por los octavos de final de la Eurocopa 2021. La transmisión del partido que se disputará en el Johan Cruyff Arena desde las 11.00 a. m. (hora peruana) estará a cargo de los canales DirecTV Sports y América TV. En La República Deportes podrás acceder a la cobertura ONLINE de este compromiso, con las alineaciones confirmadas de cada equipo, la narración de las jugadas más destacadas, el marcador actualizado minuto a minuto y los videos de los goles.

Gales vs. Dinamarca: ficha del partido

Partido Gales vs. Dinamarca ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 26 de junio ¿A qué hora? 11.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Johan Cruyff Arena ¿En qué canal? DirecTV Sports, América TV

¿A qué hora juegan Gales vs. Dinamarca?

Costa Rica: 10.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Perú: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

La selección de Gales quiere dar el golpe en esta llave de octavos de final ante Dinamarca, en la que su rival parte como favorita para avanzar a la siguiente ronda. El equipo liderado por Gareth Bale tiene el sueño de igualar o mejorar su última actuación en la Eurocopa, donde llegó hasta semifinales en la edición anterior.

En la fecha previa, un conjunto galés ya clasificado perdió por la mínima contra Italia por el Grupo A. Aquel duelo le sirvió al técnico Robert Page como una especie de ensayo antes del inicio de la ronda de eliminación directa, para la cual emplearía el mismo tridente ofensivo compuesto por Bale, Ramsey y James.

La escuadra danesa, por su parte, clasificó de forma angustiosa luego de golear 4-1 a Rusia en la jornada final del Grupo B y recibir la ayuda de Bélgica contra Finlandia. A pesar de la gran baja de Christian Eriksen desde la primera fecha, los dirigidos por Kasper Hjulmand se esperanzan en alcanzar los cuartos de final por primera vez desde el 2004.

Gales y Dinamarca se han enfrentado 10 veces, de las cuales nunca antes han empatado: los primeros ganaron en cuatro ocasiones, en tanto que los segundos se impusieron en seis oportunidades. Por Eurocopa, esta será el primer cotejo que disputen.

Gales vs. Dinamarca: alineaciones probables

Gales: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; James, Ramsey, Allen, Morrell, Bale; Moore.

DT: Robert Page.

Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Damsgaard; Poulsen.

DT: Kasper Hjulmand.

Estadio: Johan Cruyff Arena.

¿En qué canal transmiten Gales vs. Dinamarca?

Argentina: TNT Sports, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

Chile: TNT Sports Go, TNT Sports 3, TNT Sports HD, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports 2, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports

Colombia: Win Sports+, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia, Win Sports, Win Sports Online

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Blim TV, Sky HD, Canal 5 Televisa, TUDN, Blue To Go Video Everywhere, TUDN En Vivo

Perú: DIRECTV Sports Peru, América Televisión, América TVGO, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: Prende, ESPN

España: Cuatro, Mitele.es, ZDF.

¿Dónde ver Gales vs. Dinamarca por DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Gales vs. Dinamarca ONLINE?

Para que no te pierdas del partido Gales vs. Dinamarca por internet, debes sintonizar DirecTV GO o DirecTV Sports App, servicios de streaming del operador de TV por satélite DirecTV. También puedes ver el compromiso a través de América TV GO, aplicativo en el que podrás acceder a la señal gratuita de América TV, así como en América Deportes App o vía americadeportes.pe. En caso no puedas acceder a ninguna de estas señales, en La República Deportes te mantendrás informado con el relato minuto a minuto y recopilación en video de los goles.

¿Dónde juegan Gales vs. Dinamarca?

El escenario de este partido será el Johan Cruyff Arena, anteriormente conocido como Amsterdam Arena, estadio ubicado en la capital de los Países Bajos rebautizado en el 2017 en honor al exídolo de la selección neerlandesa.

Gales, últimos partidos

Italia 1-0 Gales | 20.06.21

Turquía 0-2 Gales | 16.06.21

Gales 1-1 Suiza | 12.06.21.

Dinamarca, últimos partidos

Rusia 1-4 Dinamarca | 21.06.21

Dinamarca 1-2 Bélgica | 17.06.21

Dinamarca 0-1 Finlandia | 12.06.21.

