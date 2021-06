Países Bajos vs. República Checa se enfrentan este domingo 27 de junio por los octavos de final de la Eurocopa 2020. Este partido se disputará a partir de las 11.00 a. m. (horario peruano) en el Estadio Ferenc Puskás. La transmisión del compromiso estará a cargo de DirecTV Sports, pero en La República Deportes podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros duelos del certamen, con el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Luego de una fase de grupos que no le supuso mayores contratiempos, la selección neerlandesa tendrá que revalidar su cartel de favorito a ganar la Eurocopa ante un combinado checo que ha ido de más a menos en el torneo, pero que quiere dar la sorpresa de la mano de su goleador Patrik Schick, autor de los tres tantos que su equipo ha marcado hasta el momento.

En la Naranja Mecánica, Georginio Wijnaldum y Memphis Depay, con tres y dos goles, respectivamente, asoman como los hombres más peligrosos. El conjunto tulipán busca lavarse la cara por su desempeño en los últimos años y alcanzar la ronda de cuartos de final por primera vez desde el 2008.

Países Bajos es ampliamente favorito para ganar este cotejo. Foto: EFE

Países Bajos vs. República Checa: ficha del partido

Partido Países Bajos vs. República Checa ¿Cuándo juegan? Domingo 27 de junio ¿A qué hora? 11.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Ferenc Puskás ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. República Checa?

Costa Rica: 10.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Perú: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Países Bajos vs. República Checa?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, NOW NET e Claro, Canais Globo

Chile: TNT Sports Go, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports 3, TNT Sports 2, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports, DIRECTV Play Deportes

Colombia: Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Sky Sports, TUDN, Canal 5

Perú: DIRECTV Sports Peru, América Televisión, América TVGO, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: Prende, ESPN

España: Cuatro, Mitele.es, ZDF.

¿Dónde ver Países Bajos vs. República Checa vía DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver ONLINE Países Bajos vs. República Checa por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir por internet la transmisión del partido Países Bajos vs. República Checa, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV donde podrás encontrar la programación de DirecTV Sports. También tienes la opción de descargar la aplicación DirecTV Sports App para disfrutar del cotejo a través de tu teléfono móvil.

¿Cuánto cuesta DirecTV GO?

Para que no te pierdas el juego entre Países Bajos vs. República Checa, puedes acceder a DirecTV GO por medio de una PC, laptop o Smart TV de forma gratuita con tu número de cliente de DirecTV. Si no tienes contratado este servicio de televisión por satélite, puedes suscribirte al plan básico por un costo de 39 soles mensuales o al plan completo por 65 soles al mes. Ambos cuentan con un periodo de prueba gratis por siete días.

¿Cuál es la programación de DirecTV Sports?

Además del choque Países Bajos vs. República Checa, en DirecTV Sports podrás encontrar todos los encuentros de la Eurocopa 2020, así como la transmisión completa de otros torneos como la Copa América 2021 y la Copa Sudamericana 2021. También puedes acceder a duelos exclusivos de LaLiga Santander, la Copa del Rey, entre otros certámenes del fútbol europeo.

