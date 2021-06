Aunque Gales había tenido las chances más claras para anotar, Dinamarca fue más efectivo. En el partido que ambos disputan por octavos de final de la Eurocopa 2020, el delantero Kasper Dolberg abrió la cuenta con un golazo desde fuera del área que se coló por el palo más alejado del arco defendido por el arquero Danny Ward.

A los 27 minutos del primer tiempo, Dolberg recibió el pase de Mikkel Damsgaard y ejecutó hábilmente una diagonal que lo dejó habilitado para rematar con pierna derecha. Antes de que los zagueros daneses pudieran quitarle la pelota, el futbolista del Niza disparó directo a portería para celebrar su primer tanto en el torneo.

Con la anotación a su favor, Dinamarca emprendió más ataques sobre el área de Gales, que no supo contrarrestar las arremetidas de su rival. No obstante, el marcador no varió y ambos equipos se fueron al descanso con el 1-0.

Así fue el golazo de Dolberg

El conjunto danés, que no tiene a Christian Eriksen desde la primera fecha, clasificó de forma angustiosa a esta instancia luego de vencer en la jornada final del Grupo B a Rusia. La Dinamita Roja quiere regresar a unos cuartos de final de la Eurocopa que le es esquiva desde el 2004.

El combinado galés, por su parte, tendrá que encomendarse a lo que pueda hacer su estrella Gareth Bale en el complemento. Los británicos buscan repetir o igualar su mejor participación en el certamen, la cual consiguió en la edición anterior al llegar hasta las semifinales.

