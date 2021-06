Copa América 2021: Patricio Loustau será el árbitro del Perú vs. Venezuela

La Conmebol designó como árbitro principal para el partido Perú vs. Venezuela, por la última jornada del Grupo B en la Copa América 2021, al réferi argentino Patricio Loustau. El colegiado ya dirigió a la Blanquirroja en su debut en el torneo, duelo que perdió 4-0 contra el anfitrión Brasil.

En aquel cotejo, el desempeño del juez FIFA de 46 años no se vio envuelto por la polémica. Si bien llegó a pitar un penal inexistente a Neymar, corrigió su decisión luego de consultar la jugada en el VAR. También mostró cuatro tarjetas amarillas, tres a futbolistas peruanos y solo una a los brasileños.

Loustau es también recordado en nuestro país por ser el árbitro que dirigió la final de vuelta de la Liga 1 2019 entre Alianza Lima y Deportivo Binacional. Dicha definición contó con su presencia para garantizar una correcta aplicación del videoarbitraje en la primera y, hasta ahora única vez, en la que se usó dicha tecnología en el campeonato peruano.

Loustau arbitrará su segundo partido en esta Copa América 2021. Foto: AFP

Además de Loustau, la Conmebol hizo público el nombre de los otros tres réferis que impartirán justicia en la fecha final de la fase de grupos: el chileno Roberto Tobar se hará cargo del Brasil vs. Ecuador; el brasileño Raphael Claus estará presente en el Uruguay vs. Paraguay y el colombiano Andrés Rojas será la máxima autoridad del compromiso Bolivia vs. Argentina.

¿Cuándo se juega el Perú vs. Venezuela?

El partido entre la Bicolor y la Vinotinto se disputará este domingo desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia. El cuadro dirigido por Ricardo Gareca necesita al menos empatar para avanzar a la próxima ronda, aunque con una derrota también podría clasificarse, pero dependiendo del resultado en el otro encuentro de su grupo.

