Copa América 2021: ¿cómo llega Perú al partido contra Venezuela?

Este domingo 27 de junio, la selección peruana se medirá ante su similar de Venezuela por la última fecha del Grupo B de la Copa América 2021. Los dirigidos por Ricardo Gareca, que se encuentran en la tercera casilla con cuatro unidades, tienen grandes posibilidades de clasificar a la siguiente instancia. Sin embargo, no deberán confiarse de la Vinotinto, que aunque permanezca en el fondo de la tabla, también puede avanzar a los cuartos de final .

El combinado nacional llega a este encuentro de más a menos. Si bien al inicio sufrieron una dura goleada ante el anfitrión Brasil, supieron reponerse rápidamente y sacaron una importante victoria ante Colombia, último rival que lo había derrotado en Lima por las Eliminatorias Qatar 2022. En su último cotejo empataron ante Ecuador, en un partido que empezaron perdiendo.

El camino de Perú

Ante la Canarinha, los seleccionados peruanos no lograron imponer su ritmo y cayeron ante la presión de Casemiro, Neymar y compañía . Una victoria más para el líder e invicto del Grupo B; pero ante Colombia sucedió todo lo contrario, ya que fueron los dirigidos por Ricardo Gareca quienes tocaron el balón y, de la mano de un inmenso Gianluca Lapadula, derrotaron por primera vez a los cafeteros en este torneo.

Con los tres puntos en el bolsillo, los nacionales salieron confiados al Estadio Olímpico Pedro Ludovico, sin imaginar que Ecuador saldría con el cuchillo entre los dientes. Pese a que la Tri golpeó primero en dos oportunidades, los guerreros incaicos supieron sobreponerse e igualar el marcador. Una vez más de la mano (o de los pies en este caso) de Lapadula, que terminaría anotando su primer gol con la blanquirroja en el pecho.

Gianluca Lapadula anotó y brindó una asistencia en el empate ante Ecuador. Foto: difusión

Lo que necesita

Ahora, con cuatro unidades y ubicado en el tercer lugar, el elenco dirigido por Ricardo Gareca tiene la primera opción para avanzar a los cuartos de final de la Copa América 2021. Solo necesitará de la igualdad para sellar su nombre en la siguiente instancia. En caso pierdan, deberá esperar a que Ecuador no consiga la victoria ante Brasil, partido que se jugará en simultáneo.

Para enfrentar a la Vinotinto, se corrió el rumor de que Gianluca Lapadula no estaría en el partido debido a unos problemas en el muslo; sin embargo, el delantero del Benevento Calcio se habría recuperado y entrenado con normalidad junto a sus compañeros, por lo que no habría razón para no arrancar ante Venezuela.

Tabla de posiciones del Grupo B. Foto: Flashscore

