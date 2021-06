Este domingo 27 de junio, por los octavos de final de la Eurocopa 2020, se juega el Portugal vs. Bélgica. Este partido se disputará a partir de las 2.00 p. m. (horario peruano) en el estadio La Cartuja de Sevilla. La transmisión del compromiso estará a cargo de DirecTV Sports, pero puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros duelos del certamen a través de La República Deportes.

¿Cuándo y dónde juegan Portugal vs. Bélgica?

Portugal vs. Bélgica se verán las caras por los octavos de final de la Eurocopa 2021 este domingo 27 de junio, en el estadio La Cartuja de Sevilla, España.

¿A qué hora juega Portugal vs. Bélgica EN VIVO?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Portugal vs. Bélgica por la Eurocopa 2021?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TNT Sports, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports 2, TNT Sports HD, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports Go, TNT Sports 3

Colombia: DIRECTV Play Deportes, Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Qué contiene DirecTV Go?

DIRECTV GO es una plataforma de streaming que ofrece una completa oferta de programación online desde cualquier dispositivo móvil. Incluye tus canales favoritos en vivo y un amplio catálogo de títulos On Demand. También cuenta con una sección exclusiva para los amantes del deporte.

