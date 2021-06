Gales vs. Dinamarca se jugará EN VIVO este sábado 26 de junio a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana) desde el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam por los octavos de final de la Eurocopa 2021. El duelo entre los galeses y los daneses será televisado por la señal de DirecTV Sports (Latinoamérica), América TV y América TV GO (territorio peruano). La transmisión EN DIRECTO vía ONLINE estará a cargo de La República Deportes que traerá todos los detalles del cotejo con la previa, la narración del minuto a minuto y el resumen con el resultado final.

Gales vs. Dinamarca: la previa

Compañeros esta temporada en el Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg y Gareth Bale cruzarán su camino. Calificado como uno de los aspirantes al título europeo, el elenco danés adquirió tal vez una nueva confianza, reforzada por el estado de salud tranquilizado de Christian Eriksen, operado para hacerse implantar un desfibrilador miniatura, tras lo que dejó el hospital.

Dinamarca clasificó a octavos de final en la última fecha de grupo B. Foto: Twitter

Sin la estrella danesa, exjugador del Tottenham, es casi una nueva competición la que comienza para una selección que ganó este torneo en 1992, una gesta que ocurrió cuando una gran mayoría de los jugadores de este equipo no había nacido.

Recuperador de balones en el centro del campo en un equipo en el que todo el mundo tiene los ojos puestos en el extremo Mikkel Daamsgard, Hojbjerg es un elemento esencial del equilibrio colectivo, como lo fue con los Spurs esta temporada.

Gales terminó segundo en el grupo A de la Eurocopa. Foto: Twitter

La selección galesa también cuenta con una leyenda como referencia, pero más fresca en el tiempo, la de la epopeya de alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2016. Los ‘Dragones’ atravesaron sólidamente una primera fase que se anunciaba delicada , con un empate contra Suiza (1-1), una victoria contra Turquía (2-0) y una apretada derrota contra Italia (1-0).

Pero la Eurocopa de Bale ha sido, por el momento, un espejo de su temporada en Londres, con altibajos. Poco destacado contra Suiza e Italia, donde falló una enorme ocasión de empatar en el minuto 75, estuvo a muy buen nivel contra Turquía, dando dos asistencias y creando cinco ocasiones netas, pero fallando también un penal.

Con información de AFP

Gales vs. Dinamarca: ficha del partido

Gales vs. Dinamarca Eurocopa 2021 ¿Cuándo se emite? Hoy, sábado 26 de junio ¿Dónde? Johan Cruyff Arena de Ámsterdam ¿A qué hora? 11.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? América TV y América TV GO

Gales vs. Dinamarca: ¿a qué hora ver el partido de la Eurocopa?

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 11.00 a. m. (ET) / 8.00 a. m. (PT)

México: 11.00 a. m.

Costa Rica: 10.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Italia: 6.00 p. m.

Francia: 6.00 p. m.

Alemania: 6.00 p. m.

Gales vs. Dinamarca: ¿en qué canales ver el partido de la Eurocopa?

Gales vs. Dinamarca EN VIVO: posibles alineaciones del partido de la Eurocopa

Gales : Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; y Moore.

: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; y Moore. Dinamarca : Schmeichel; Mæhle, Vestergaard, Kjær, Christensen, Wass; Højbjerg, Delaney; Poulsen, Damsgaard y Braithwaite.

Gales vs. Dinamarca: ¿dónde se juega el partido de la Eurocopa? | Mapa

El lugar donde se disputará el Gales vs. Dinamarca por los octavos de final de la Eurocopa 2021 es en el Johan Cruyff Arena, ubicado en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos.

Gales vs. Dinamarca: ¿dónde ver el partido de la Eurocopa?

Si quieres VER la transmisión del encuentro por internet del Gales vs. Dinamarca EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

