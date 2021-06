Si existe un jugador de la plantilla actual de España que la viene pasando mal, ese es Álvaro Morata. El delantero de la Juventus apenas ha marcado un tanto con la Roja en la Eurocopa 2021 y viene siendo criticado por las increíbles ocasiones de gol que ha fallado. Ahora último, el exjugador del Real Madrid reveló que su familia ha recibido amenazas de muerte .

“Entiendo que se me critique porque no he metido gol, soy el primero que lo reconoce”, empezó declarando el español en entrevista con la radio Cadena Cope el último jueves 24 de junio. “Pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, insultos a tu familia... Que se mueran tus hijos... Luego cuando pasa alguna tragedia seguramente todos hubieran puesto que era buen chaval”, continuó Morata.

En esa misma línea, el delantero ibérico aseguró que le dan igual los “memes” que se hacen con él, pero lo que más le molesta es “que lo tenga que vivir mi mujer, que mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre y les dicen de todo”.

Por último, aseguró que existe un límite para todas las críticas. “Yo entiendo que se me critique, que se me pite por no hacer bien mi trabajo, pero hay un límite”.

España vs. Croacia

Tras clasificar a los octavos de final, la selección de España se enfrentará a su similar de Croacia este lunes 28 de junio, desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en Parken Stadion, ubicado en Copenhague, capital de Dinamarca.

