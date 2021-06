¿En qué canal y a qué hora ver Italia vs. Austria por los octavos de final de la Eurocopa 2021?

Partidazo en la Eurocopa 2021. Este sábado 25 juegan Italia vs. Austria EN VIVO por la última fecha de la fase de grupos del torneo continental. El campeón del mundo vigente se enfrenta al último ganador de la Euro en un compromiso a disputarse en el Estadio Wembley (Inglaterra) desde las 2.00 p. m. (hora peruana), con transmisión de y DirecTV Sports.

¿A qué hora ver Italia vs. Austria?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Italia vs. Austria?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TNT Sports, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Qué canal es TNT Sports?

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

¿Qué canal es WIN Sports?

DirecTV: Canal 633 (SD) Canal 1633 (HD) Canal 643 (Alterno SD) Canal 1643 (Alterno HD)

633 (SD) 1633 (HD) 643 (Alterno SD) 1643 (Alterno HD) Claro TV: Canal 521

521 Movistar: TV Canal 496 (SD) Canal 895 (HD)

496 (SD) 895 (HD) Tigo: Canal 240 (HD)

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DirecTV satelital tienen acceso a DirecTV Go totalmente gratis. Entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Puedes tener DirecTV Go así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

Antesala del partido

Italia llega a los octavos de final como una de las selecciones más firmes del campeonato. Ganó sus tres partidos en fase de grupos y lo hizo sin recibir ningún gol. En su último encuentro superó 1-0 a Gales con una gran jugada de Verratti que finalizó Mateo Pessina.

Por su parte, Austria llega con un historial bastante bueno también. Superó 3-1 en la primera fecha a Macedonia del Norte, luego perdió 2-0 contra el líder de su grupo, Países Bajos, y en su último encuentro se impuso 1-0 a Ucrania.

Italia vs. Austria: alineaciones probables

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Insigne e Immobile.

Austria: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Laimer, Grillitsch, Schlager, Sabitzer, Baumgartner y Arnautovic.

