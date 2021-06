Copa América: Idilio ítalo-peruano en la selección

“Es injusto comparar a Guerrero y Lapadula”, dijo Tite, técnico de Brasil, antes del duelo con la ‘Bicolor’ por la Copa América y hay quienes le dan la razón. Y es que luego de siete partidos con Perú, el delantero ítalo-peruano se ganó el corazón de los peruanos por su compromiso, actitud y el buen fútbol que derrocha cada vez que defiende la camiseta, características que lo llevaron a sumar su primer gol con el equipo de todos y a ser protagonista en los últimos tantos conseguidos por el plantel, pero ¿eso es suficiente para desplazar a Guerrero? El ‘Depredador’ es uno de los grandes ausentes en el torneo y, si bien es una pieza clave en el cuadro de Ricardo Gareca, hoy ‘Lapa’ hizo que los hinchas se olviden un poco de él.

Las comparaciones son odiosas, más aún cuando la realidad de ambos es distinta y, por qué no decirlo, también sus cualidades. Sin embargo, las estadísticas existen y por lo menos esta vez se inclinan a favor de Gianluca en cuanto a inicio con la selección nos referimos. Lapadula registra 1 gol y 3 asistencias con Perú en 441 minutos jugados (hasta el tanto de Carrillo), participando de un gol cada 110′ . Consiguiendo mejores números que el goleador histórico de la ‘Blanquirroja’, Guerrero, quien participa de un gol cada 175′.

No obstante, no se puede ser mezquino y dejar de resaltar que el atacante de 37 años desde su debut con la selección en Lima, frente a Chile por las Eliminatorias a Alemania 2006 (2-1), no ha cesado en establecer récords personales vistiendo la bicolor. Actualmente, ostenta 39 goles en 104 partidos oficiales, habiéndose consagrado máximo goleador de las Copas América de 2011 (5 goles), 2015 (4 goles) y 2019 (3 goles).

Gianluca Lapadula es marcado por el ecuatoriano Piero Hincapié durante el partido por el grupo B de la Copa América. Foto: EFE

Conexión con las redes

Eso sí que llegó mucho antes para ‘Lapa’, pues Claudio Pizarro tuvo que esperar 13 partidos (993 minutos) para conseguir su primer tanto con la selección peruana. Por su parte, Gianluca necesitó de 434 minutos, mientras que Guerrero en 125 minutos (2 partidos) y Raúl Ruidíaz lo hizo en 149 minutos (4 partidos).

Mientras la Serie A y la prensa italiana lo califican como el nuevo ídolo peruano, el atacante solo sonríe y atina a decir que “cada día que paso en la selección, me enamoro más”, señaló tras el empate con Ecuador, dejando claro que el idilio que nació con nuestro país es recíproco. Ahora habrá que esperar si estará el domingo ante el duelo decisivo con Venezuela, pues padece un esguince de grado 1 en el tobillo derecho.

¿Qué necesita Perú?

La selección peruana sumó cuatro puntos tras empatar ante Ecuador y frente a la ‘Vinotinto’ se juega un duelo crucial con miras al objetivo de clasificar a cuartos de final. Si Perú le gana a Venezuela, al sumar tres puntos, la ‘Bicolor’ sacará en el acto el boleto a la siguiente fase sin ver otros resultados.

Si empata, al sumar un punto, llegará a los cinco, y también clasificará a cuartos de final. Y si pierde la ‘Bicolor’ tiene que esperar que Ecuador no le gane al invicto Brasil. Lo cierto es que el equipo de Gareca depende de sí mismo para seguir soñando con la Copa América.

Las cifras

465 minutos con la camiseta de Perú sumó Lapadula.

7 partidos, 1 gol y 3 asistencias tiene con la ‘Bicolor’.

Postales

Agradecido. Renato Tapia felicita con un beso a Pedro Gallese tras atajar la última jugada de peligro de Ecuador. Foto: EFE

Nuevo destino. La ‘Bicolor’ viajó ayer por la tarde a Brasilia con miras al cotejo del domingo ante Venezuela. Foto: difusión

Ameno. Aldo Corzo y el resto del plantel tuvieron un día de piscina para relajarse antes del viaje. Foto: difusión

Grupo B

Equipo J G E P GF GC Dif Pts Brasil 3 3 0 0 9 1 +8 9 Colombia 4 1 1 2 3 4 -1 4 Perú 3 1 1 1 4 7 -3 4 Ecuador 3 0 2 1 4 5 -1 2 Venezuela 3 0 2 1 2 5 -3 2

