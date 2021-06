Lionel Messi, considerado por muchos uno de los mejores jugadores del mundo, ha cumplido este jueves 34 años de vida. Como ya es costumbre, el astro argentino recibió saludos de una gran cantidad de personas, fanáticos, familiares, conocidos y los grandes amigos que le otorgó el deporte. Uno de ellos fue Ronaldinho Gaúcho.

El exfutbolista brasileño publicó mediante su cuenta de Twitter una dedicatoria al capitán de la selección argentina. “¡Feliz cumpleaños, mi hermano Messi! Te deseo todo lo mejor siempre, espero verte pronto”, escribió. Además, adjuntó una foto en la que aparecen ambos abrazados y vistiendo la camiseta del FC Barcelona.

Tuit de Ronaldinho dedicado a Lionel Messi. Foto: captura

Ronaldinho y Messi compartieron vestuario en el club culé durante tres años, cuatro meses y 21 días, es decir, un total de 1.240 días. Durante ese lapso consiguieron dos trofeos de LaLiga de España, dos de la Supercopa de España y una Champions League. Luego, Dinho se llevó su magia a Italia para jugar con el AC Milan.

En múltiples ocasiones, el otrora ’10′ de Brasil se refirió a su relación con Messi como una buena amistad. “Fuimos amigos, empezamos a jugar juntos y nos llevamos muy bien. Tuve la suerte de darle el pase de su primer gol. Con el tiempo, es muy bonito ver de tan cerca a alguien que empieza y que luego conquista el mundo”, dijo Ronaldinho en una entrevista con la revista Panenka el año pasado.

Luego añadió: “Aprendimos cosas del día a día, él me enseñaba español y yo portugués, pero con el balón nos comprendíamos a la perfección. Me quedaría con lo tranquilito que es. Eso es algo que me encanta de él, nunca se mete en líos, siempre está con su familia y con los más cercanos”.

