La fase de grupos de la Eurocopa 2020 llegó a su fin y este sábado 26 de junio empieza la ronda de octavos de final con las 16 selecciones que lograron la clasificación luego de tres intensas jornadas. El duelo inaugural de esta nueva etapa será el cruce Gales vs. Dinamarca, encuentro que será transmitido en señal abierta por América TV, canal que cuenta con los derechos televisivos del torneo para Perú.

En total, los televidentes peruanos podrán ver de forma gratuita cuatro de los ocho partidos de octavos de final del certamen continental. Además del choque entre el combinado galés y la escuadra danesa, América TV incluirá en su programación los juegos de Países Bajos vs. República Checa, Croacia vs. España y Suecia vs. Ucrania.

Cada cotejo será transmitido en un día diferente, desde el sábado hasta el lunes. Además, la televisora tiene contemplado ofrecer también dos llaves de los cuartos de final, una de las semifinales y la gran final, que tendrá como escenario el mítico Estadio Wembley.

Eurocopa 2020: partidos de octavos que pasará América TV

Día Hora Partido Estadio 26.06.21 11.00 a. m. Gales vs. Dinamarca Amsterdam Arena 27.06.21 11.00 a. m. Países Bajos vs. Rep. Checa Ferenc Puskás 28.06.21 11.00 a. m. Croacia vs. España Parken Stadion 29.06.21 2.00 p. m. Suecia vs. Ucrania Hampden Park

¿En qué canal ver la Eurocopa 2020 por América TV?

Para ver los partidos de la Eurocopa 2020 que ofrece América TV, simplemente debes sintonizar esta casa televisora en el canal que corresponda a la región en la que te ubicas. En Lima y otras ciudades del territorio peruano la puedes encontrar en el canal 4 de señal abierta.

Canal 2: Chimbote, Piura

Canal 4: Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo, Tarapoto y Huaraz

Canal 5: Ica, Huancavelica

Canal 6: Huacho, Trujillo

Canal 7: Tarma, Juliaca

Canal 9: Tacna, Chuquibamba

Canal 11: Pucallpa, Cajamarca, Iquitos

Canal 12: Tumbes

Canal 13: Arequipa.

¿Cómo ver la Eurocopa 2020 ONLINE por América TV?

En caso de que quieras seguir por internet los partidos de la Eurocopa 2020 por la señal de América TV, puedes hacerlo a través de América TV GO, servicio de streaming de este canal que puedes descargar sin costo para acceder a la programación en dispositivos móviles, PC y SmartTV. También tienes la opción de descargar la aplicación de América Deportes o ingresar a la página web americadeportes.pe, donde podrás ver gratis los partidos del torneo.

¿Dónde ver todos los partidos de la Eurocopa 2020?

Si no quieres perderte ningún partido de la Eurocopa 2020, contrata el servicio de TV por satélite DirecTV, que cuenta con los derechos de transmisión de todos los encuentros. También puedes verlos a través del servicio de streaming DirecTV GO (el plan básico tiene un costo de 39 soles mensuales) o desde DirecTV Sports App.

