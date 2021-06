Gianluca Lapadula está en boca de todos los hinchas de la selección y todo se debe al gran desempeño que viene mostrando en la cancha con la camiseta de Perú. Y un exjugador del fútbol peruano se manifestó sobre él: se trata de Johan Fano.

El popular ‘Gavilán’ habló este jueves 24 de junio con diario Líbero y recordó nuevamente aquel episodio en el cual criticó el rechazo que hizo ‘Lapagol’ hacia la Bicolor hace unos años.

“A ver, la postura la voy a seguir manteniendo, pero la gente no supo en su momento interpretar mis palabras sobre el tema y confundieron todo lo que dije con un tema que netamente no era deportivo. (...) Mi opinión fue sobre el tema de coyuntura, no era deportivo. Repito: no lo había visto jugar. Ahora ya lo vi y hay que apoyarlo ”, mencionó Johan Fano.

El exdelantero de Universitario de Deportes también resaltó que el estilo de juego que tiene Gianluca Lapadula le recordó sus épocas como jugador activo.

“Veo a un jugador que se está brindando al máximo, que muestra condiciones, que aporta mucho, que tiene entrega y garra. Y me da gusto ver jugadores que muestran este temperamento y esta garra para defender la camiseta de mi país. Me gusta porque ese estilo también era el mío . (...) Siempre voy a valorar la entrega, dar todo por la camiseta, como lo hice yo en su momento”, sentenció Fano.

Gianluca Lapadula es duda para el duelo ante Venezuela

Luego que finalizara el empate (2-2) entre Perú y Ecuador por la Copa América 2021, Gianluca Lapadula salió del campo de juego y se le vio aplicando hielo a su tobillo derecho.

Este jueves 24 de junio se dio a conocer que ‘Lapagol’ sufre un esguince de grado 1, por lo que su presencia no está asegurada en la última fecha de la fase de grupos.

