Bolivia vs. Uruguay EN VIVO se enfrentan HOY por la fecha 4 del Grupo A en la Copa América 2021. La transmisión de este partido, que se disputará en el Arena Pantanal, estará a cargo de DirecTV Sports y Tigo Sports desde las 4.00 p. m. (horario peruano), 5.00 p. m. (hora boliviana) y 6.00 p. m. (horario uruguayo). La cobertura ONLINE del compromiso la podrás seguir desde La República Deportes, con las alineaciones confirmadas de cada equipo, el relato minuto a minuto y videos de los goles.

Bolivia vs. Uruguay: ficha del partido

Partido Bolivia vs. Uruguay ¿Cuándo juegan? Jueves 24 de junio ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Bolivia), 6.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Arena Pantanal ¿En qué canal? DirecTV Sports, Tigo Sports

Bolivia vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan?

Bolivia: 5.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

La selección boliviana se juega esta fecha su última chance de tentar la clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2021. Para mantenerse con vida, está obligada a vencer a Uruguay, equipo que tampoco sabe lo que es ganar en el torneo.

Luego del descanso en la última jornada, el elenco altiplánico recibió la buena noticia de la recuperación de su goleador Marcelo Martins, quien se había perdido los primeros encuentros por estar contagiado de COVID-19. A pesar de ello, su inclusión en el once titular no es del todo segura.

Para los charrúas, la necesidad de conseguir los tres puntos ante el representativo a priori más débil del Grupo A se intensificó luego del empate 1-1 contra Chile. La Celeste solo tiene un punto en la tabla, por lo que debe imponerse en el duelo frente a un rival directo como la Verde para asegurar su pase a la siguiente ronda.

Esta será la primera vez que Bolivia y Uruguay jueguen por la Copa América desde el 2007, cuando la escuadra oriental venció por la mínima en fase de grupos. Del historial reciente entre ambos, el elenco del ‘Profe’ Tabárez saca ventaja con tres duelos a favor de sus últimos cinco encuentros.

Bolivia vs. Uruguay: alineaciones probables

Bolivia: Carlos Lampe; Moisés Villarroel, Adrián Jusino, Jairo Quinteros, Jorge Flores; Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Jeyson Chura, Roberto Fernández; Gilbert Álvarez.

DT: César Farías

Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz; Edinson Cavani y Luis Suárez.

DT: Oscar Washington Tabárez

Estadio: Arena Pantanal.

¿En qué canal ver Bolivia vs. Uruguay?

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, COTAS Televisión, Bolivisión

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fanatiz Mexico

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Cómo ver Bolivia vs. Uruguay ONLINE?

En caso de que quieras seguir el partido Bolivia vs. Uruguay por internet, puedes hacerlo a través de los servicios de streaming DirecTV GO y DirecTV Sports App, donde tienes a tu disposición la programación completa de este canal deportivo. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, en La República Deportes podrás mantenerte informado con la narración minuto a minuto de las mejores jugadas, el marcador actualizado y la recopilación en video de los goles.

Bolivia vs. Uruguay: últimos partidos

Uruguay 4-2 Bolivia | 10.10.17

Bolivia 0-2 Uruguay | 08.10.15

Bolivia 4-1 Uruguay | 16.10.12

Uruguay 4-2 Bolivia | 07.10.11

Bolivia 2-2 Uruguay | 14.10.08.

Bolivia vs. Uruguay: estadio

El escenario para el partido Bolivia vs. Uruguay será el Arena Pantanal, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso. Este estadio multipropósito fue una de las sedes del Mundial Brasil 2014.

