Perú vs. Venezuela: día, hora y canal para ver el partido por la Copa América 2021

La selección peruana no pudo asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa América 2021 en esta cuarta jornada, pero llegará a la quinta fecha con grandes posibilidades de conseguirlo. Para ello, el rival a vencer será Venezuela, que es hasta el momento el colero del Grupo B con tan solo dos puntos.

Así como la Blanquirroja, la Vinotinto depende de sí misma para avanzar a la siguiente fase, a pesar de su complicada situación. El conjunto dirigido por José Peseiro tendrá que exigirse al máximo para quedarse con su primer triunfo y obtener el ansiado boleto.

¿Cuándo juegan Perú vs. Venezuela?

El duelo entre las selecciones de Perú vs. Venezuela está programado para disputarse el próximo domingo 27 de junio. Ese mismo día, Brasil y Ecuador jugarán en simultáneo por el mismo grupo.

¿A qué hora es el partido Perú vs. Venezuela?

En territorio peruano, el cotejo Perú vs. Venezuela empezará a las 4.00 p. m., en tanto que en la región venezolana la hora de inicio serán las 5.00 p. m. Consulta la guía de horarios en el resto de países para que no te pierdas este compromiso.

Perú vs. Venezuela en Colombia, Ecuador México y Perú: 4.00 p. m.

Perú vs. Venezuela en Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 5.00 p. m.

Perú vs. Venezuela en Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C): 5.00 p. m.

Perú vs. Venezuela en Argentina, Brasil y Uruguay: 6.00 p. m.

Perú vs. Venezuela en España: 11.00 p. m.

Perú lleva un triunfo, un empate y una derrota en esta Copa. Foto: Selección Peruana

¿En qué canal se podrá ver el partido Perú vs. Venezuela?

La transmisión del partido Perú vs. Venezuela por TV estará a cargo de DirecTV Sports en Sudamérica. En territorio peruano, el partido se podrá ver a través de América TV, mientras que en la nación venezolana las señales que pasarán el cotejo serán TLT (La Tele Tuya) e IVC.

¿Cómo ver ONLINE el partido Perú vs. Venezuela?

Para ver por internet el partido Perú vs. Venezuela, puedes acceder a DirecTV GO o DirecTV Sports App, servicios de streaming donde podrás encontrar toda la programación de DirecTV Sports. También tienes la opción de hacer a través de América TV GO o América Deportes App, que te ofrece gratis la transmisión en línea del encuentro gracias a la señal de América TV. En caso de que no puedas acceder a ninguna de estas opciones, puedes mantenerte informado con la cobertura minuto a minuto de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, relato de las mejores jugadas y recopilación en video de los goles.

¿Dónde se jugará el partido Perú vs. Venezuela?

El escenario para el partido Perú vs. Venezuela será el Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia, recinto deportivo que fue una de las sedes en el Mundial Brasil 2014.

Perú vs. Venezuela: ¿qué resultados necesita Perú para clasificar?

Para clasificar a la siguiente fase, a Perú le basta un triunfo o un empate por cualquier marcador contra Venezuela. Cualquiera de esos resultados lo volvería inalcanzable para el equipo llanero en la tabla de posiciones, aunque con una derrota también podría avanzar, siempre y cuando Ecuador no le gane a Brasil en el otro duelo del Grupo B.

Perú vs. Venezuela: ¿con qué resultados clasifica Venezuela?

El caso de Venezuela es más complejo, pues solo la victoria le asegura la clasificación sin depender de otro resultado en el juego de Ecuador. Con un empate, tendrá que esperar que Brasil derrote a la Tri, mientras que con una derrota la única esperanza de la Vinotinto es que el Scratch también venza al combinado ecuatoriano, pero por una diferencia de goles lo suficientemente amplia para permitirle quedar mejor ubicada en este aspecto.

Pese a sus numerosas bajas, Venezuela ha sabido arreglárselas para conseguir dos empates. Foto: La Vinotinto

