En la jornada de este miércoles 23 de junio se medirán las escuadras de Perú vs. Ecuador. La Blanquirroja irá en busca de su segundo triunfo por Copa América contra la Tri. El escenario del partido será el estadio Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. El equipo liderado por Ricardo Gareca llega motivado tras su victoria frente a Colombia el último domingo.

Por otro lado, los norteños se ubican últimos en la tabla de posiciones. El cuadro de Gustavo Alfaro necesita ganar para seguir pensando en una clasificación a los octavos de final del campeonato. En la tercera fecha, se les escapó tres puntos contra Venezuela, que empató el partido sobre la hora.

Perú y Ecuador disputaron 12 juegos por el certamen de selecciones más antiguo del mundo. Los números están a favor de la Bicolor, que salió airoso en ocho ocasiones, mientras que los ecuatorianos solo pudieron ganar en una. Tres enfrentamientos fueron empates.

Previa del partido Perú vs. Ecuador

El martes 22 de junio, la selección peruana cumplió su último día de trabajos en el campo de entrenamiento del Atlético Goianense antes de enfrentar a Ecuador. La escuadra nacional no reportó ningún lesionado finalizadas las prácticas.

Gianluca Lapadula, quien había presentado molestias físicas un día después del choque ante Colombia, no tuvo problemas para entrenar a la par de sus compañeros, descartando cualquier inconveniente con el atacante nacional. La Bicolor es tercera en su grupo.

En la antesala, el técnico argentino Ricardo Gareca se pronunció sobre el duelo ante los norteños. “Perú tiene que pensar en ganar, este grupo está muy parejo, todos tenemos chances de clasificar. Se ha distanciado Brasil. Sacándolos a ellos, todos los que estamos peleando estamos con el objetivo de clasificar. Solo debemos pensar en ganar”.

Ecuador enfrenta a los peruanos con una baja sensible en su ataque. Enner Valencia, jugador del Fenerbahçe, no estará presente por suspensión. El profesor Gustavo Alfaro deberá decidir entre Ayrton Preciado o Michael Estrada, ambos delanteros de equipos mexicanos para reemplazar a su capitán. Los norteños tienen un solo punto en el torneo.

En la previa, Alfaro resaltó la experiencia que tiene el combinado de Perú que llegó a la última final de Copa América. “Sabe manejar los tiempos, es un equipo que tiene mucha experiencia y se lo dije a los jugadores. He analizado el último once de Perú y el último once de Ecuador, ellos tienen 495 partidos oficiales de jugadores, lo que da un promedio de 44 o 45 por futbolista, contra 191 de Ecuador, que da 17 por cada uno”.

Santiago Ormeño y Anderson Santamaría en la última práctica de la selección peruana. Foto: FPF

Último partido entre Perú vs. Ecuador

El estadio Casa Blanco de Quito albergó el último encuentro entre Perú y Ecuador. Las selecciones se encontraron por la octava fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La Bicolor se impuso por 2-1 gracias a Christian Cueva y Luis Advíncula. Los locales descontaron a través de Gonzalo Plata.

Horarios para ver Perú vs. Ecuador en vivo

Perú y Ecuador miden fuerzas desde las 4.00 p. m (hora peruana). En el resto de Sudamérica este será el horario:

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Canales de transmisión del Perú vs. Ecuador

Estos serán los canales a cargo de la trasmisión del Perú vs. Ecuador por la Copa América 2021.

Perú: DirecTV y América TV

Ecuador: DirecTV, TC Televisión

Colombia: DirecTV Sports y Win Sports+

Argentina: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports y TNT Sports

Bolivia: DirecTV y Tigo Sports

Posibles alineaciones

Posible alineación de Perú

Pedro Gallese, Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens y Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva, Gianluca Lapadula. DT. Ricardo Gareca

Posible alineación de Ecuador

Pedro Ortiz, Ángelo Preciado, Piero Hincapié, Robert Arboleda, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Sebastián Méndez, Ángel Mena, Fidel Martínez, Gonzalo Plata, Ayrton Preciado. DT. Gustavo Alfaro

Christian Cueva formaría parte del once titular de Ricardo Gareca ante Ecuador. Foto: FPF

Pronóstico y apuestas

A pesar del resultado positivo de Perú frente a Colombia y la ubicación en la tabla del equipo ecuatoriano, las apuestas se mantienen en contra del equipo de Ricardo Gareca. Estas son las cuotas que ofrecen las casas de apuestas por el duelo del Grupo B de la Copa América.

Inkabet

La casa de apuestas Inkabet ofrece 2,35 por un triunfo de Ecuador. Mientras que por una victoria peruana paga 3,20 y por el empate oferta una cuota de 3,10.

Betsafe

Betsafe ofrece una tasa de 2,40 si es que el combinado norteño gana. Por un empate ofrece 3,15 y paga 3,30 por un triunfo de la Bicolor.

Betsson

La apostadora Betsson brinda una oferta de 2,38 si Ecuador se impone a la selección peruana. Además, paga 3,10 por el empate y 3,25 si el equipo nacional gana el partido.

Te apuesto

Te Apuesto paga 2,32 si es que la escuadra de Gustavo Alfaro obtiene un triunfo. En cambio, la victoria del cuadro peruano ofrece 3,20 y un empate tiene una tasa de 3,05.