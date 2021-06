Este miércoles 23 de junio se jugarán los partidos restantes de la fase de grupos de la Eurocopa 2021: Suecia vs. Polonia, Eslovaquia vs. España, Portugal vs. Francia y Alemania vs. Hungría.

En esta última jornada, se definirán las últimas cuatro selecciones que avanzarán a octavos de final como mejores primeros y segundos de su respectiva liga. Asimismo, se conocerán las cuatro delegaciones que accederán a la siguiente etapa del torneo como mejores terceros.

Revisa aquí los horarios, canales de transmisión y más detalles de la última fecha de la edición 2021 del máximo certamen del fútbol europeo.

¿Quiénes juegan hoy por la Eurocopa 2021?

Grupo E | Suecia vs. Polonia | Estadio Krestovski

Grupo E | Eslovaquia vs. España | Estadio La Cartuja de Sevilla

Grupo F | Portugal vs. Francia | Estadio Ferenc Puskás

Grupo F | Alemania vs. Hungría | Estadio Allianz Arena

Horario de la Eurocopa 2021

Los horarios establecidos para los choques Suecia vs. Polonia y Eslovaquia vs. España son:

Argentina: 1.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Perú: 11.00 a. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

En tanto, los partidos Portugal vs. Francia y Alemania vs. Hungría se jugarán en los siguientes horarios:

Argentina: 4.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

¿Qué canales transmiten la Eurocopa 2021?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TNT Sports, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV

Chile: TNT Sports HD, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports 2, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: TUDN Radio, ESPN2, ESPN, SiriusXM FC, PrendeTV

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Dónde ver la Eurocopa 2021 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuenta con un paquete de DIRECTV, otras plataformas para ver estos cotejos de la Eurocopa 2021 son Tarjeta roja, Roja directa y Apurogol. Dichas páginas webs ofrecen enlaces para visualizar EN VIVO y GRATIS los duelos de fútbol de los torneos más destacados del mundo. Sigue las instrucciones a continuación para ver ONLINE lo mejor del balompié del ‘Viejo continente‘:

www.rojadirectaenvivo.club/ o www.apurogol.futbol/ Ingresa una de las siguientes direcciones a tu navegador: www.tarjetarojatvonline.sx/

Dentro de cualquiera de los portales busca uno de los encuentros de esta fecha de la Eurocopa 2021

Finalmente, elige uno de los links que se mostrarán en pantalla.

Tabla de posiciones de la Eurocopa 2021

Grupo A de la Eurocopa. Foto: FlashScore

Grupo B de la Eurocopa. Foto: FlashScore

Grupo C de la Eurocopa. Foto: FlashScore

Grupo D de la Eurocopa. Foto: FlashScore

Grupo E de la Eurocopa. Foto: FlashScore

Grupo F de la Eurocopa. Foto: FlashScore

