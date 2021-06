Sigue el Francia vs. Portugal EN VIVO EN DIRECTO vía DirecTV Sports por la Eurocopa 2021. Este miércoles 23 de junio se llevará a cabo el partidazo entre la campeona del mundo y el vigente campeón de este torneo. El duelo entre franceses y lusos está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Puskas Arena de Budapest, y contará con transmisión de DirecTV Sports para toda Sudamérica, así como también de América TV para Perú; por otra parte, La República Deportes te llevará el minuto a minuto vía streaming online .

Francia y Portugal van por el liderato del Grupo F de la Eurocopa 2021. La selección de Cristiano Ronaldo llega golpeada tras su derrota por 1-4 ante Alemania, por lo que buscará salir a asegurar su victoria y el primer puesto.

La campeona del mundo, Francia, que ya se encuentra clasificada a la siguiente instancia, solo esperará asegurar el liderato del ‘grupo de la muerte’. Los galos llegan a este compromiso tras empatar a uno ante Hungría, duelo que empezaron perdiendo, pero que pudieron igualar a través de Antoine Griezmann.

Los cuatro puntos sumados por el momento permiten a los franceses terminar entre los mejores terceros de grupo, pero por su estatus y sus ambiciones, los franceses aspiran a más: finalizar como líderes del grupo F con una victoria.

Francia vs. Portugal: ¿cuándo y dónde juegan?

Francia vs. Portugal se van a enfrentar este miércoles 23 de junio en el Puskas Arena de Budapest.

¿A qué hora juegan Francia vs. Portugal?

El compromiso entre Francia vs. Portugal por la Eurocopa 2021 está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa la programación de acuerdo a tu región.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Francia vs. Portugal?

El canal encargado de transmitir el duelo entre Francia vs. Portugal EN DIRECTO será DirecTV Sports para toda Sudamérica. A continuación, puedes revisar la parrilla de señales de acuerdo a tu país.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TNT Sports, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú, América TV.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

Para ver vía DirecTV Sports EN VIVO debes ser parte de la señal de DirecTV que te ofrece todos los partidos de la Eurocopa 2021, con cámaras exclusivas y programas de previa y post encuentros. Los canales van a partir del 610 y del 1610, este último en HD. También los puedes ver desde la aplicación DirecTV Sports.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la Google app store

Ve a la opción de búsqueda y escribe DirecTV Go

Selecciona la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DirecTV satelital tienen acceso a DirecTV Go totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV Go así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

¿Qué canal es América Televisión?

Movistar TV: 4 (SD) y 704 (HD)

DirecTV Sports: 194 (SD) y 1194 (HD)

Claro TV : 4 (SD) y 504 (HD).

¿Cómo instalar América TV Go?

Busca América tvGO en el app store del reproductor, luego dale en la opción seleccionar y posteriormente, instalar. Ahora sí, disfruta de todo lo que te ofrece la aplicación.

¿Cuánto se paga por América TV Go?

Los usuarios que quieran ver la señal de América tvGo EN VIVO tendrán la opción de hacer dos pagos: un plan mensual de 9.90 soles y un plan anual de 89.soles.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.