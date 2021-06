Ecuador vs. Perú EN VIVO se enfrentan por la fecha 4 del Grupo B en la Copa América 2021. La transmisión del partido de hoy, que se disputará en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, estará a cargo de las señales de TC Televisión, DirecTV Sports y América TV a partir de las 4.00 p. m. (horario peruano y ecuatoriano).

En La República Deportes podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros compromisos del torneo, con las alineaciones confirmadas de cada equipo, el relato de las mejores jugadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles, así como el resumen con el resultado final.

Ecuador vs. Perú por TC Televisión

Narración: Jerry Robalino

Comentarios: Germán Gallardo

Ecuador vs Perú por TC Televisión. Foto: Puntaje Ideal EC/Twitter

Ecuador vs. Perú vía DirecTV Sports

Narración: Leandro Zapponi

Comentarios: Fabián Godoy

Ecuador vs Perú por DirecTV Sports. Foto: Puntaje Ideal EC/Twitter

Ecuador vs. Perú por América TV

Narración: Toño Vargas

Comentarios: Erick Osores

Ecuador vs Perú por América TV. Foto: Puntaje Ideal PE/Twitter

Ecuador vs. Perú: ficha del partido

Partido Ecuador vs. Perú ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 23 de junio ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú y Ecuador) ¿Dónde? Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira ¿En qué canal? TC, DirecTV Sports, América TV

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Perú?

Ecuador: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.):

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

La selección peruana puede asegurar en esta jornada su pase a los cuartos de final de la Copa América 2021. El rival a vencer será el combinado ecuatoriano, que llega en una situación angustiosa luego de encadenar dos duelos consecutivos sin poder ganar en el torneo.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca recuperó algo de la confianza perdida en el debut con un buen triunfo por 2-1 sobre Colombia. Sergio Peña y Yerry Mina, en contra, le dieron los tres puntos a la Blanquirroja, que se ubica en el tercer lugar del Grupo B.

En el caso del cuadro que lidera Gustavo Alfaro, el cotejo más reciente ante Venezuela terminó en un amargo 2-2. Los norteños no supieron manejar la ventaja en el marcador y concedieron un empate que lo deja como colero con una sola unidad.

Ecuador y Perú tienen un historial de 12 enfrentamientos en la Copa América con clara ventaja para la Bicolor: ocho duelos ganados, tres empatados y apenas uno perdido. La última vez que ambas escuadras se midieron en el certamen fue por la edición 2016, juego que finalizó 2-2.

Posibles formaciones Ecuador vs. Perú

Ecuador: Pedro Ortiz; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapie, Pervis Estupiñán; Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Ayrton Preciado; Leonardo Campana, Michael Estrada.

DT: Gustavo Alfaro.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia; André Carrillo, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Christian Cueva; Gianluca Lapadula.

DT: Ricardo Gareca.

Estadio: Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Perú?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Play Deportes, América TVGO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver Ecuador vs. Perú ONLINE?

En caso de que quieras seguir por internet el partido Ecuador vs. Perú, puedes hacerlo a través de DirecTV GO o DirecTV Sports App, servicios de streaming de DirecTV. También tienes la opción de ver en línea la señal de TC Televisión, o descargar la App América TV GO para no perderte el encuentro. Además de todas estas posibilidades, en La República Deportes te mantendrás informado con la narración minuto a minuto, videos de los goles y demás incidencias.

¿Dónde juegan Ecuador vs. Perú?

El escenario donde se llevará a cabo el partido Ecuador vs. Perú será el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Goiania que albergó el último cotejo de la Blanquirroja en el torneo.

Ecuador vs. Perú: historial reciente

Ecuador 1-2 Perú | 08.06.21

Perú 0-1 Ecuador | 05.09.19

Perú 0-2 Ecuador | 15.11.18

Ecuador 1-2 Perú | 05.09.17

Perú 2-1 Ecuador | 06.09.16.

