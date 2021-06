Brasil siguió con su marcha triunfal en la Copa América 2021 al vencer 2-1 a Colombia este miércoles en Rio de Janeiro en el cierre de la penúltima jornada del Grupo B, un juego atravesado por una polémica anotación que le dio la paridad al local.

El extremo Luis Díaz, en una media chalaca fulminante, abrió la cuenta en el minuto 10, pero los brasileños empataron en el 78 con un cabezazo de Roberto Firmino que halló una respuesta deficiente del portero David Ospina.

En la última jugada, en el 90+10, en un cobro de esquina, Casemiro le dio la victoria a los locales con un certero cabezazo al aparecer completamente solo en el área menor.

Clasificado desde la segunda jornada, Brasil se consolidó en el liderato de la zona con nueve puntos en tres juegos. En la última jornada definirá el destino de Ecuador, cuarto con dos unidades, que de ganarle clasificará a cuartos de final.

Colombia, que descansa en la última jornada, está en riesgo de eliminación. Los cafeteros, segundos con cuatro puntos, se quedarían por fuera si Venezuela vence a Perú y Ecuador a Brasil, y los incas terminan con mejor diferencia de gol que los colombianos.

Con información de AFP.

En Vivo: Minuto a minuto del Colombia vs. Brasil 21:04 Final del partido Con agónico gol de Casemiro, Brasil le dio vuelta al marcador a Colombia 2-1 y se consolida en la cima del Grupo B de la Copa América 2021.Revive el gol de Roberto Firmino para el 1-1 transitorio 21:01 Minuto 90+10: ¡Gooooooooooooooooooooooool de Brasil! Neymar envía un centro perfecto de córner al área y el balón es recibido por Casemiro (Brasil) , que marca con un potente cabezazo por la derecha de la portería. El marcador es ahora 2:1. 20:57 Minuto 90+8: llegada de Brasil Neymar (Brasil) lanza el tiro libre colgando el balón al área, pero su envío es fácilmente despejado por el primer defensor. 20:53 Minuto 90+1: cambio en Colombia Final del partido para Luis Diaz, sustituido por Oscar Murillo (Colombia). 20:49 Minuto 88: amarilla para Brasil El árbitro no duda a la hora de mostrar tarjeta amarilla a Neymar (Brasil) por su falta. 20:42 Minuto 81: ¡Gooooooooooooooooool de Brasil! El árbitro Néstor Pitana señala el círculo central dando validez al gol de Roberto Firmino tras la revisión del VAR. Los jugadores de Brasil lo celebran 20:35 Minuto 76: llegada de Brasil Neymar (Brasil) envía el balón al área, pero no logra conectar con ningún compañero. La defensa evita el peligro 20:31 Minuto 70: amarilla para Colombia Juan Cuadrado (Colombia) recibe una tarjeta amarilla por una fea entrada y tendrá que tener cuidado hasta el final del encuentro 20:27 Minuto 66: ¡PALO! Neymar (Brasil) se mete en el área para forzar a su compañero a enviarle el balón. Recibe un pase fantástico y dispara desde cerca, pero estrella el balón contra el poste derecho. A punto de marcar un gol brillante 20:24 Minuto 63: acecho brasileño Danilo (Brasil) recibe un pase preciso al borde del área y dispara. El balón se marcha muy desviado del poste derecho 20:20 Minuto 60: falta de Brasil Gabriel Jesus (Brasil) hace una dura entrada y el árbitro pita falta 20:15 Minuto 55: llegada de Brasil Jugada que termina en un pase a Neymar (Brasil) dentro del área. Dispara fuerte al centro de la meta, pero David Ospina detiene con comodidad 20:11 Minuto 50: tiro de esquina para Brasil Neymar (Brasil) lanza el córner y es despejado por la defensa 20:07 ¡Comenzó el segundo tiempo! Empezó la parte complementaria. Colombia supera 1-0 a Brasil por el Grupo B de la Copa América 2021 19:58 Final del primer tiempo Colombia vence 1-0 a Brasil por la fecha 4 del Grupo B de la Copa América 2021. En minutos comienza la segunda mitad 19:46 Minuto 45: tiempo añadido El juez de la contienda añade 3 minutos más. Sigue las acciones por el Grupo B de la Copa América 2021 19:43 Minuto 41: disparo de Richarlison Richarlison pisó el área colombiana, sacó el remate, pero la defensa cafetera despeja el peligro al córner 19:38 Minuto 35: llegada de Brasil Neymar (Brasil) intenta conectar con Richarlison, pero su envío en profundidad va con demasiada fuerza 19:33 Minuto 32: acecho brasileño Casemiro (Brasil) hace un pase adelantado, pero un defensor corta el envío 19:30 Minuto 28: duro golpe de Neymar El astro brasileño Neymar tuvo una fuerte entrada contra un defensa colombiano; sin embargo, el juez del partido decidió no amonestarlo 19:25 Minuto 24: llegada de Brasil Richarlison (Brasil) intenta mandar el balón delante de la meta, pero la defensa rival evita el peligro 19:21 Minuto 20: falta de Colombia El árbitro Néstor Pitana ve una zancadilla de Wilmar Barrios (Colombia) y no duda en pitar falta 19:17 Minuto 16: llegada de Brasil Buen centro de falta de Neymar (Brasil) al área, pero un defensa evita el peligro 19:15 Minuto 14: amarilla para Brasil Alex Sandro (Brasil) es amonestado con tarjeta amarilla por su acción anterior 19:11 Minuto 9: ¡GOLAZO DE COLOMBIA! Luid Díaz, de chalaca, abrió el marcador para Colombia ante Brasil por la Copa América 2021 19:09 Minuto 8: control brasileño Marquinhos (Brasil) envía un balón largo a Gabriel Jesus, pero va demasiado fuerte y la jugada termina en nada 19:05 Minuto 3: falta de Colombia Rafael Borré (Colombia) derriba a un contrario. Néstor Pitana ve la acción y pita falta 19:00 ¡Comenzó el partido! Brasil y Colombia ya juegan en el Olimpico Nilton Santos (Río de Janeiro). Sigue las acciones del Grupo B de la Copa América 2021 18:40 ¡Ya en la cancha! Colombianos y brasileños salen al campo para hacer el respectivo pre-calentamiento. 18:31 MIRA el once de Colombia Así saldrá la selección cafetera ante Brasil: Ospina; Muñoz, Mina, Sánchez, Tesillo; Barrios, Uribe, Cuadrado, Díaz; Borré y Zapata. 18:31 MIRA el once de Brasil Así jugará la 'Canarinha' ante Colombia: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Everton Ribeiro; Richarlison, Neymar y Gabriel Jesus. 18:30 ¡Ya en el Nilton Santos! Las selecciones de Colombia y Brasil ya se encuentran en el estadio de Río de Janeiro.

Colombia : Ospina; Muñoz, Mina, Sánchez, Tesillo; Barrios, Uribe, Cuadrado, Díaz; Borré y Zapata.

Brasil : Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Everton Ribeiro; Richarlison, Neymar y Gabriel Jesus.

Colombia vs. Brasil: previa del partido

El seleccionador brasileño Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’ dijo este martes que los últimos partidos que Brasil ha disputado con Colombia han sido muy difíciles, que respeta al equipo cafetero y que espera un gran juego el miércoles, cuando las dos selecciones se medirán por la Copa América.

El técnico anticipó que realizará modificaciones en la alineación de la selección brasileña, que no quiso anticipar, y que espera una victoria en el partido del miércoles en Río de Janeiro porque a Brasil, que ya venció por 3-0 a Venezuela y por 4-0 a Perú, le interesa garantizar el primer lugar del Grupo B por las ventajas que ofrece en futuros emparejamientos.

Por otra parte, el portero de la selección brasileña de fútbol, Wéverton Pereira da Silva, confirmado como titular para enfrentar este miércoles en Río de Janeiro a Colombia por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa América, afirmó este martes que los partidos ante ese rival siempre son duros.

“Colombia es una gran selección, de grandes jugadores de alto nivel jugando en Europa en grandes clubes, y nos hemos preparado bien para encarar a este adversario. Siempre son duros los partidos entre Brasil y Colombia”, declaró Wéverton en rueda de prensa previa al partido del miércoles en el estadio Nilton Santos.

Con información de EFE.

